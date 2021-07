“Hay que prestarle mucha atención a lo que dice el vecino”. El área a cargo de Rito Hernández en la Municipalidad de Santo Tomé, hizo trabajos de vereda y cunetas sobre calle Guacurarí.

“Al estar en la calle uno constantemente está recibiendo al vecino, hay pocas críticas, pero cada tanto me dicen ‘en tal lugar están así las calles, en tal lugar hace falta tal cosa’ y eso sirve de mucho porque atendemos temas puntuales”, destacó Rito, agregando que “hay que revalorizar al ser humano, yo no podría hacer nada si no hubiera formado un grupo tan homogéneo y tan comprometido, no hubiera podido lograr todo lo que logramos”.

