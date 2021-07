Alerta en Corrientes por la transmisión comunitaria en un estado de Brasil de la variante Delta. Se trata de Río Grande do Sul, ubicada en la otra margen del Río Uruguay. Alarma al país y también al Uruguay. El sureño estado brasileño de Rio Grande do Sul confirmó hoy la transmisión comunitaria de la variante Delta del coronavirus, considerada como la más contagiosa de las conocidas, lo que podría poner en alerta a la Argentina y Uruguay por tratarse de una región fronteriza a estos países.

Preocupa especialmente a Corrientes y a la zona del Río Uruguay. Este estado se encuentra en la otra margen del río y hay numerosas localidades que mantienen contacto con habitantes de esa zona.

El Centro Estadual de Vigilancia en Salud de Rio Grande do Sul informó en un comunicado que “el primer caso de transmisión comunitaria se da en la ciudad de Nova Bassano, en una persona que viajó a Río de Janeiro“. Los especialistas hablan de “transmisión comunitaria” cuando no es posible atribuir el origen concreto del contagio. En Rio Grande do Sul hay otros tres casos de infección por la cepa Delta, en la ciudad de Gramado, pero estos “poseen vínculo y contrajeron Covid19 en el municipio”, precisó el centro de vigilancia, citado por la agencia de noticias Sputnik. El estado de Río de Janeiro es el que tiene mayor número de casos del temido patógeno que está causando estragos en varios países, incluso varios que parecían tener controlado el flagelo. Hasta el 19 de julio, la fecha con los datos más recientes, se contabilizaron en Río de Janeiro 74 del total de 97 casos de esta mutación notificados en el país, y también se reportaron cuatro muertes, según datos del Ministerio de Salud. Brasil es el tercer país más afectado por la pandemia, detrás de Estados Unidos y la India, con 19,7 millones de infectados y 550.000 muertes.