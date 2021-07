Solo fotocopias como prueba. Polémico fallo de Gustavo Fresneda baja dos listas del PJ Corrientes. El juez federal confirmó las resoluciones de la junta electoral del Frente de Todos, rechazando las listas de Alejandro Karlen y Eugenio Nito Artaza. Por ahora no podrán competir en las PASO del domingo 12 de septiembre. Según el juzgado, las planillas de avales presentadas por Ganemos Corrientes, completadas en forma manuscrita y con firma de los avalantes, no detallan la identificación de línea interna, ni categorías de cargos que respaldan. Tampoco constan los nombres de los precandidatos que avalan los firmantes. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Las pruebas que utilizó el polémico Fresneda para su fallo, son solo fotocopias fraguadas que no tienen la firma de los apoderados de la lista de Karlen. Ahora el diputado parlasur apelará el fallo, hasta recurrir a la Corte Suprema.