Se cumplió una reunión de colectiveros. No sobrevuela -según dicen- la posibilidad de hacer un nuevo paro en Corrientes. Los delegados de los colectiveros se reunieron con la Empresa ERSA para reclamar por el pago de sueldos bajo la escala salarial nacional. Esta mañana, delegados de colectiveros de Corrientes se reunieron con la empresa para tratar distintos reclamos que tenían con respecto a los salarios y la situación de los trabajadores. Carlos Araujo aseguró que la empresa escuchó las inquietudes y esperan solucionarlos dentro de poco. “Anotaron todo y la semana que viene se reunirán con cada delegado para trabajar con los reclamos”, aseguró Araujo. “Tuvieron una buena predisposición, no como en otras reuniones. Fue una mesa de dialogo muy democrática”, agregó. Ante esta situación, los trabajadores no tienen planes de realizar una nueva medida de fuerza, según dijeron.