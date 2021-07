Surgen algunos candidatos para septiembre. En el Partido Justicialista de Corrientes, la puja es por la senaduría nacional. El Frente de Todos logró una coalición de 26 fuerzas para las nacionales. En principio los precandidatos deberán dirimirse en elecciones primarias. Las postulaciones se centran en la senaduría nacional. Hasta donde se sabe, compulsarán el ex medallista olímpico, Camau Espínola, quien busca renovar su banca, posiblemente junto a la libreña Ana Almirón. Se presentará el diputado Parlasur Alejandro Karlen, quien fue dejado de lado de las listas provinciales. Hay rumores sosteniendo que el ex legislador y escultural empresario ganadero, José Rodolfo Martínez Llano, también participaría de la contienda interna. Por otra parte, hay una rebelión en el PJ del interior correntino. El sello partidario no integró grilla de concejales en nueve comunas, dejándoles los lugares a sus aliados. Hay mucha calentura, sobre todo en Alvear que emitió un duro comunicado. Otro grupo de enojados dirigentes, llama a votar en blanco.