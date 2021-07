Tremendamente extraño. No se puede abrir el captador de Apuesta de Quiniela. Aún no se puede desencriptar el software del captador de Juegos de Quiniela, secuestrado por la Justicia tras el allanamiento en Lotería Correntina, por una denuncia de fraude y estafa a los dineros públicos. Los expertos de Gendarmería Nacional no pueden ingresar al mecanismo para peritarlo. Insólitamente la responsable del sistema, ALTEC S.E., argumenta que el empleado que conocía la clave de acceso, ya no trabaja más en la empresa. Se cree que los relojes de algunas maquinitas que levantaban quiniela, eran dormidos por minutos. Luego de conocerse los números sorteados les ingresaban apuestas ganadoras.

El robo es monumental.

Desde Febrero, no se le contesta un oficio con requerimientos al Juzgado que lleva el expediente. Otro dato, extrañamente el actual interventor del Instituto, el cordobés Leandro Alciatti, hace 10 años hizo desaparecer el área de Inspección de las Agencias de Quiniela. No existe ningún tipo de control de estos comercios.