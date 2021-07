El Papa Francisco será operado hoy de una “estenosis diverticular” en el colon, informó la oficina de prensa del Vaticano. “Esta tarde, Su Santidad el Papa Francisco ha acudido al Policlínico A. Gemelli de Roma donde será sometido a una cirugía programada por estenosis diverticular sintomática del colon”, informó la oficina de prensa vaticana con un mensaje a través de Telegram a periodistas acreditados.

“La cirugía será realizada por el Prof. Sergio Alfieri. Al finalizar la cirugía, se emitirá un nuevo boletín médico”, agregó la información. Se espera que en las próximas horas haya mayores precisiones sobre el estado de salud del Sumo Pontífice.

El papa Francisco pidió a los empresarios argentinos “invertir” y “no esconder la plata en los paraísos fiscales”, al tiempo que los convocó a elegir “el camino de la economía social”. De esta forman envió un mensaje directo a los empresarios que buscan evitar el pago de impuestos en la Argentina como el ex presidente Mauricio Macri y funcionarios del anterior gobierno.

“Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir”, pidió el pontífice en un videomensaje que fue difundido esta mañana durante la apertura del XXIV Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (Acde).

“La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso”, expuso Jorge Bergoglio en su mensaje de apertura del encuentro.

“Todos sabemos lo que se dice en el campo cuando la vaca no da la leche. ¿Qué le habrá pasado a la vaca, porque está enojada, qué ‘esconde’ la leche?. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal”, planteó luego el Papa en su discurso ante los empresarios argentinos.