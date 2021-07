Después que, llamativamente, “desapareciera” un importante cargamento de drogas en los depósitos del aeropuerto de Corrientes y sobre el cual aún no hay información oficial; se conoció que hay una nueva jefa de seguridad de la ex estación aérea internacional. Se informó que se trata de una experta en explosivos oriunda de Buenos Aires. Ejercerá sus funciones en el aeródromo de Camba Punta. A través de la Disposición Nº 543/2021, el director nacional de la PSA, José Glinski, designó hoy a la inspectora Andrea Cieri como jefa de la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva (UOSP) de Corrientes.

Cieri nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 23 de febrero de 1970. Es técnica y experta en Explosivos. Ingresó a la ex PAN en 1992. Antes de ser designada en el nuevo cargo, fue responsable de Información Criminal de la UOSP Córdoba. La designación de Cieri, junto a la comisionada mayor Valeria Paolino y de la inspectora Lorena Anderch -a cargo de las Unidades Regionales de Seguridad Aeroportuaria de la Patagonia y del Centro respectivamente-, suman más de 50 las mujeres que ocupan cargos de conducción dentro de la estructura operacional de la PSA. La perspectiva de género es uno de los ejes que impulsa la gestión a cargo de Glinski para profesionalizar los cuadros policiales. “Ser jefa de Unidad es sin duda un desafío y una experiencia profesional en la que espero estar a la altura de las circunstancias y trabajar en el progreso de la institución”, expresó la flamante jefa.

La UOSP Corrientes integra la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria IV del Litoral, con sede en Rosario y tiene despliegue en los aeropuertos de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. La PSA es una de las cuatro fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic. Fue la primera institución policial creada en Democracia mediante la sanción en el Congreso Nacional de la Ley 26.102 el 22 de febrero de 2006, que estableció una nueva concepción de la Seguridad Aeroportuaria. Fue la primera experiencia institucional de una policía con mando civil y control policial externo.