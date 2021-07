Tras los anuncios salariales del gobierno provincial, en el Poder Judicial se descartó que se abone un plus a sus empleados. El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Luis Rey Vázquez, afirmó que ese pago se realiza a fin de año y que la pandemia generó una pérdida de ingresos y eso repercutió en el presupuesto proyectado.

Rey Vázquez, descartó la posibilidad de aplicar un nuevo aumento salarial o un “plus” para los empleados del Poder Judicial alegando falta de presupuesto debido a la disminución de ingresos de la institución a raíz de la pandemia de Covid19. Tras los anuncios salariales de la Provincia, que implican un plus extraordinario de 20.000 pesos para los empleados del Estado, el titular del STJ, Luis Eduardo Rey Vázquez, negó la posibilidad de un plus para trabajadores del Poder Judicial de Corrientes, teniendo en cuenta que sí se lo aplicó en el Poder Ejecutivo correntino. “Si gastamos más de lo que tenemos, no vamos a poder cumplir con nuestras responsabilidades básicas”, confirmó desde Sudamericana. Vázquez explicó las razones que harían imposible la aplicación de un plus extraordinario a empleados judiciales. “No tenemos históricamente la política de otorgar plus, más allá de lo de fin de año que siempre se hace. La pandemia generó una pérdida de ingresos y eso repercutió en el presupuesto proyectado. Dimos un aumento del 10% en junio, y digo esto porque, al parecer, a algunos no los satisfizo, pero acá uno tiene una responsabilidad funcional por el lugar que ocupa y necesitamos refuerzos para no salirnos de lo presupuestado, más teniendo en cuenta que el presupuesto que tenemos ya no alcanza para llegar a fin de año. Siempre está la mejor intención y se trata de mantener un diálogo, pero sabemos que estamos en una situación delicada”.

“Debemos ser conscientes de la realidad y que no es que decidimos ‘cerrar el grifo’ porque sí. En la medida de las posibilidades aumentaremos salarios, pero el presupuesto con el que contamos es muy limitado actualmente”, destacó. “El impacto que esto tiene en el presupuesto es algo que, en caso de no tener los refuerzos necesarios, va a traer como consecuencia que no podamos cumplir con nuestras responsabilidades. No podemos gastar más de lo que tenemos. Noté cierta actitud hostil sin que hayamos tenido la oportunidad de hablar, pero no depende de nosotros”, argumentó. Debe considerarse que los judiciales desde que empezó el año vienen solicitando una recomposición salarial que tampoco les fue concedida hasta el momento, por lo que se mantienen en estado de alerta y movilización.

Debe tenerse en cuenta que, en junio del 2021, los judiciales recibieron un incremento del 10%, porcentaje que resultó insuficiente para el sector, ya que sostienen que vienen sufriendo una importante merma en su capacidad adquisitiva. Los trabajadores judiciales en lo que va del 2020 solo recibieron un incremento del 12%. El presupuesto provincial 2021 prevé para el Poder Judicial $7.398.598.317.