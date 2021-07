Argentina en cuarentena. Conflicto con aerolíneas: una reunión de 10 minutos confirmó que no habrá cambios en el cupo diario. El breve encuentro puso de manifiesto la continuidad del conflicto y desde el sector aseguran que hay al menos 14 mil personas esperando por una solución. Funcionarios del Gobierno y referentes de la Cámara Internacional de Compañías Aéreas mantuvieron un encuentro de sólo 10 minutos y a su fin, el cupo de ingreso diario al país seguía sin modificaciones. “Por supuesto que IATA representa los intereses de las líneas aéreas. Ellos plantearon reducir las restricciones de los vuelos en la República Argentina. Explicamos que esto tiene que ver con el cuidado de la vida y la salud de los argentinos y argentinas. Haciendo un análisis de la evaluación epidemiológica, que por supuesto deriva en la imposición de las medidas que sean necesarias para garantizarlas”, explicó Paola Tamburelli, de ANAC, luego de la reunión. “Esta normativa establece una reducción del 70% de la capacidad diaria anterior de 2.000 pasajeros que pueden ingresar al país y cada día que pasa está dejando literalmente ‘tiradas’ a unas 1.400 personas en diversos lugares del planeta. La incertidumbre es máxima ya que, a diez días de haberse decretado esta medida, el gobierno argentino no ha autorizado todavía ninguna operación aérea posterior al 12 de julio”, explicaron desde IATA.

“Desde el principio del encuentro dejaron claro que no tenían información adicional que proporcionarnos, ya que no son ellos quienes toman las decisiones sobre los temas planteados. Seguimos insistiendo que el gobierno debe levantar los cupos impuestos de pasajeros para los vuelos internacionales”, manifestaron los referentes de las aerolíneas. Agregan que esta normativa no sólo afecta los vuelos cercanos sino las operaciones de las compañías a medio y largo plazo. Por ello insisten en la necesidad de ser recibidos por Santiago Cafiero quien firmó la medida el 25 de junio.