El padre y la madre son altos. Tiene 14 años, mide 2,26 metros y asombra al mundo. Zhang Ziyu, la basquetbolista china que se volvió viral en las redes, se consagró recientemente campeona Sub15 con el equipo provincial de Shandong. Fue la gran figura de la final de ese certamen. Anotó 42 puntos, capturó 25 rebotes y bloqueó seis tiros de las rivales. Claro, Zhang no tiene demasiados problemas en alcanzar la pelota. Según publicó el sitio local Global Times, cuando estaba en primer grado de la escuela ya medía 1,60 y llegó a los 2,11 cuando cursaba sexto. Su tremendo físico no es ninguna casualidad. La joven es hija de dos grandes estrellas del básquet de su país. Su padre jugó profesionalmente y mide 2,13. Su madre es Yu Ying, una ex jugadora de la selección nacional, que detenta 1,98.