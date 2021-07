La dupla técnica movió a los no que no son habitualmente titulares en Entre Ríos, más Morales y Cochis. Los que no jugaron de movida en Pronunciamiento hicieron una práctica de fútbol ante el selectivo. Ataliva Schweizer jugaría el domingo en lugar de Sánchez Paredes, que llegó al límite de amonestaciones. Incertidumbre por la recuperación de Oliva.

Boca Unidos realizó el segundo entrenamiento de la semana en el complejo Leoncio Benítez, oportunidad que la dupla técnica integrada por Martín Fabro y Leonardo Baroni ordenó una práctica de fútbol con aquellos jugadores que no estuvieron en el once inicial que el domingo igualó en Pronunciamiento 0 a 0 ante Defensores.

Entre los que hicieron fútbol por primera vez desde su llegada a la ciudad estuvieron los dos últimos refuerzos, Gabriel Morales y Germán Cochis. Los que fueron titulares en el interior entrerriano, realizaron trabajos de recuperación. Con vista al próximo compromiso frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, la dupla técnica no contará con Diego Sánchez Paredes, que el domingo llegó a la quinta amonestación, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión. Ataliva Schweizer se perfila para reemplazar a Corcho el fin de semana, quien ingresó en el segundo tiempo en el partido del domingo en Pronunciamiento.

Habrá que ver si los técnicos deciden la continuidad de Alejandro Leani, quien ocupó el lateral izquierdo en el partido ante Defensores, a raíz de la lesión que arrastra Maximiliano Oliva del partido ante Sportivo Belgrano de San Francisco. Deberá tenerse en cuenta en la semana la evolución del esguince en el tobillo izquierdo que pueda evidenciar el ex Alvarado de Mar del Plata.

Con el que podrán contar Fabro y Baroni para el próximo compromiso será con el polifuncional Nicolás Monje, quien ya cumplió con las tres fechas de suspensión que recibió por su expulsión frente a Gimnasia y Tiro de Salta en el último partido dirigido por Alfredo Grelak. Se conoció que los estudios complementarios realizados a Ignacio Valsangiácomo determinaron que el delantero sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, sin afectación del ligamento cruzado del que había sido operado. La recuperación será aproximadamente de 2 meses.

DOMINGO

Boca Unidos jugará el domingo a las 15:00 en su estadio ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, por la decimotercera fecha del torneo Federal A, encuentro que será dirigido por una terna salteña encabezada por el árbitro Federico Guaymas Tornero.