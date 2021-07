Se investiga si se trata del hombre desaparecido hace varios días. En las primeras horas de Este lunes, la policía detectó un cadáver en zona de Paso Florentín por la Ruta 5. Se investiga si se trata de Froilán Barrios, el hombre que está desaparecido hace varios días. El jueves 1 de Julio, cerca de las 19:00, cuando un camionero que pasaba por el lugar reportó el Fiat Siena de color azul oscuro, a varios metros banquina adentro, a la vera de la ruta 5, como si hubiera sufrido algún siniestro Vial. De inmediato alertó a la policía y desde allí, comenzó la búsqueda de Froilán, ya que el auto estaba vacío, sin su conductor. Fue su hermano quien aportó la última pista. Había estado con él minutos antes, pero luego no se supo más nada de su paradero.

Continúa sin aparecer el hombre que despistó con su auto en una ruta del interior provincial. Froilán Rafael Barrios de 53 años aparentemente conducía su automóvil -Fiat Siena- por Ruta Provincial 5 hasta el Paraje Paso Florentín, a 12 km de Caá Catí. De acuerdo a datos extraoficiales, el jueves poco después de las 7:00 un camionero que cruzaba por la zona observó al vehículo volcado, pero notó la ausencia de ocupantes y alertó a la Policía de Caá Catí a través del teléfono.

Al no aparecer nadie en búsqueda del vehículo, se dio aviso al juzgado de turno y efectivos de la Comisaría Caá Catí a cargo del comisario Héctor González secuestraron el automóvil dejándolo en resguardo en esa localidad.

Rafael Barrios es oriundo de San Luis del Palmar, se domicilia en la Capital provincial y trabaja en una empresa de seguridad privada. Se había divorciado los últimos tiempos. El miércoles estuvo compartiendo con un hermano en San Luís del Palmar y al finalizar la jornada se despidió indicando que volvía a su domicilio de Corrientes. Sin embargo, el vehículo fue visto por Ruta 5 en sentido contrario cerca de las 23:00. Donde volcó el vehículo se encontraron evidencias de un posible giro rápido o trompo, aunque el vehículo no presentaba averías importantes. La policía, en el interior del rodado, halló la billetera con documentaciones de Barrios con el único faltante de la llave de encendido, pero con las puertas destrabadas. Ésta persona no usaba teléfono celular. La denuncia por la desaparición de Rafael Barrios fue radicada por familiares en la Comisaría 11ª de la Ciudad de Corrientes.

Radio Dos