En el show televisivo más visto, el correntino Matías Gómez compitió en La Voz Argentina y no fue elegido por Mau y Ricky. El cantante participó de la ronda de eliminación en el programa de Telefé. Los hijos de Montaner se inclinaron por Camila, su rival. Matías Gómez participó de La Voz Argentina en la noche del jueves 29. No fue el elegido por los coachs.

El correntino interpretó “Si me tomo una cerveza” junto con Camila, su rival. Ninguno tuvo una actuación destacada y fueron cuestionado por los jurados. Sin embargo, los coaches Mau y Ricky eligieron a la rival de Matías.