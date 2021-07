Los empleados municipales de Palmar Grande, perciben los sueldos más bajos del país. Una familia tipo necesitó $66.488 para no ser pobre, mientras que, el salario mínimo vital y móvil, llegará a partir del 1 de septiembre a $29.160 pesos con 8 horas de trabajo. Aunque en la pequeña localidad de Palmar Grande en Corrientes, la historia parece ser totalmente diferente. Gobernada por Carlos Cabrera del Partido Nuevo, integrante de ECO, esta municipalidad no actualiza los haberes de sus empleados desde el año 2017. Cobran un sueldo que va desde los $3.600 a los $4.800 pesos. Aunque usted no lo crea. Un jornalero percibe $250 pesos por día. Aunque usted tampoco lo crea.

Los haberes tienen similar valor a una factura mensual de Luz de la DPEC, o al equivalente de 7 kilos de carne.

Palmar Grande se ha convertido en la comuna, donde abonan los salarios más bajos del país, algo así, como 48 dólares al cambio oficial.