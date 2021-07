Por las restricciones del gobierno, Los Pumas están varados en Japón. Los rugbiers debían volver este viernes tras el podio, pero les cancelaron el vuelo de Amsterdam a Buenos Aires. Tienen 48 horas para abandonar la Villa Olímpica. El equipo de rugby de la selección argentina para los Juegos Olímpicos está varado en Tokio, tras haber conseguido el bronce en la categoría seven. El vuelo hacia Amsterdam, donde tenían la conexión, salió normalmente, pero sin la presencia de los muchachos del equipo. Es que no se podía cumplir la ruta Ámsterdam – Buenos Aires.

Santiago Gómez Cora, entrenador del combinado argentino expresó en TN que “no podemos volver a la Argentina. No nos reciben por el tema del cupo para los que entran al país, y eso nos duele mucho. Estos chicos sueñan con darles alegrías a sus familias, a todos los argentinos en este año tan duro. Y que te digan que no podés volver a tu casa es muy fuerte”, aseguró Gómez Cora.

Marcos Moneta, uno de los jugadores que conquistaron la medalla de bronce, dio detalles sobre los problemas que tienen para regresar a la Argentina: “Se nos suspendió el vuelo. Íbamos a salir hoy (jueves) vía Amsterdam, pero no pudimos viajar porque se suspendió el tramo con Buenos Aires. Todos queremos ver a nuestras familias, amigos, novias. En estos últimos meses estuvimos mucho tiempo afuera y queremos disfrutar de esta medalla con ellos”. El próximo vuelo con esta ruta recién está previsto para el 3 de agosto y solo tienen 48 horas para dejar la Villa Olímpica.