Los Pumas derrotaron este sábado, en el cierre del tour, 33 a 11 a Gales. Los 22 puntos fueron la mayor diferencia en un triunfo argentino ante los galeses en un historial que ahora va: 6-1-13. La anterior habían sido los 18 del 45-27 el 17 de junio del 2006 en Vélez. A Gales no se le ganaba hace nueve años, el 10 de noviembre del 2012, en Cardiff, por 26-12.

Esta gira precede a lo más duro del año que deberán afrontar Los Pumas, ya con rivales más exigentes (Rumania es de tercer orden y Gales no presentó sus principales figuras, de gira con el combinado Lions): el Rugby Championship contra Sudáfrica, All Blacks y Australia desde el 14 de agosto.

Lo mejor de Los Pumas en toda esta excursión de julio se vio en los primeros 40 minutos dentro de un Principality Stadium (ex Millennium) con techo abierto y el sol que sofocaba al público generando inusuales 30 grados para esta coqueta porción sudoeste de Gran Bretaña. Respecto del 20-20 anterior, se había podido mejorar la disciplina con solo cuatro penales (nueve hace siete días) contra seis del local. Naturalmente, eso genera mayor posesión si es que la obtención es buena, lo cual ocurrió por el lado del line aunque no del scrum (dos penales, uno de Gómez Kodela y otro de Tetaz Chaparro).

Pero eso no complicó demasiado a partir de la efectividad del ataque nacional, que encontró en los movimientos continuados (los llamados pick and go: uno avanza, choca contra la defensa, y otro inmediatamente recoge la pelota para dar una nueva puntada), dinámicos y profundos la forma para encontrar los tries de Moroni y Cubelli. En cuanto a individualidades, muy sólido lo de Bruni.

Entre el debe se repitió la mala elección o ejecución de las salidas en campo propio. De hecho, luego de un rechazo y floja cobertura defensiva llegó el primer try del partido, de Lane. Gales empezaba a mostrar su mayor vocación de jugar abierto, pero la defensa argentina anduvo bien como para frenar algunos movimientos. En resumen, y sumado a un penal y un gol de Sánchez (erró el primero y un drop), se llegó a un convincente 17-8 al descanso.

En el arranque del ST el equipo perdió esa consistencia y regularidad que había mostrado los 40′ anteriores. Ya el dominio era repartido y aparecían los errores (pelotas perdidas, desconcentraciones) que llegan cuando el seleccionado entra en lagunas. Un penal de Evans encendió la alarma (11-17 a los 50′), pero la amarilla a Amos (carga en el aire a Carreras) resultó clave para que el local debiera jugar con uno menos durante 10′. Tres penales de Sánchez, la mejoría en el scrum y la defensa mantenían el partido con diferencia más allá de que Gales -también muy impreciso- atacaba pasándose la pelota. Así se fueron consumiendo los minutos hasta que la victoria -tercera de visitante contra siete éxitos del local- se decantó con -además- un último try de Matera para dejar una imagen de gira mejor que como había comenzado. Necesario e ideal para afrontar lo que viene contra las potencias del Sur.