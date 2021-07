El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas ‘7, consiguió esta noche de domingo un convincente triunfo sobre su par de Australia por 29 a 19, en el primer encuentro que disputó por la fase clasificatoria, grupo A, de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el estadio Olímpico de la capital japonesa, el conjunto albiceleste otorgó un muy buen paso para acceder a la etapa final del certamen. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, quien hoy cumple 43 años, resolvió –prácticamente- el pleito en el primer tiempo, en donde edificó un contundente 24-0 para los 7 minutos iniciales.

Sucesivos tries de Lucio Cinti, Matías Osadczuk, Marcos Moneta e Ignacio Mendy, más dos conversiones aportadas por Santiago Mare, le permitieron al elenco albiceleste mostrar una imagen por demás sólida.

En la segunda parte, en tanto, el técnico buscó darle aire a los relevos y el equipo se desajustó ligeramente.

Los australianos se acercaron en la pizarra con sendos apoyos en el ingoal de Josh Turner (2) y Samu Kerevi. Además, Maurice Longbottom consiguió dos conversiones y dejó el marcador 19-24, a falta de 25 segundos.

En la jugada final del partido, Lautaro Bazán Vélez corrió y voló hacia el try para decretar una ventaja de 10 (29-19), que puede servir para eventuales diferencias de tantos.

La formación inicial contempló a Osadczuk, Santiago Alvarez Fourcade (capitán), Cinti, Gastón Revol, Mare, Mendy y Moneta. Luego ingresaron Rodrigo Isgro, Germán Schultz, Rodrigo Etchart, Bazán Vélez y Luciano González Rizzoni.

Los Pumas ‘7 tendrán su segundo cotejo de la competencia a las 5.30 hora argentina, cuando enfrenten a Nueva Zelanda, que vapuleó por 50-5 a Corea del Sur.

Otros resultados: Islas Fiji 24-Japón 19; Gran Bretaña 24-Canadá 0 (grupo B).

“La diferencia de puntos es muy importante porque nos puede posicionar mejor en los eventuales cruces de cuartos de final”, estimó el cumpleañero Gómez Cora al término del encuentro.

“Es una emoción muy grande haber empezado así el torneo, porque esto es un premio al esfuerzo que hicimos todos para estar aquí”, confió el exjugador de Lomas Athletic entre sollozos.