La agenda de competencia de los atletas argentinos en el primer día de Tokio 2020. El siguiente es el programa de competencia de los atletas argentinos que se presentarán durante el primer día oficial de los Juegos Olímpicos que, para nuestro país, transcurrirá entre el viernes por la noche y el sábado por la madrugada.

VIERNES 23

20.30 Tiro: Fernanda Russo / clasificación, carabina 10m.

22.00 Beach Volley: Azaad-Capogrosso vs Alison-Alvaro (Brasil)

23.00 Handball: Argentina vs. Francia (masculino)

23.00 Judo: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg. Combate #11 vs. Geronay Whitebooi (Sudáfrica)

23.00 Beach Volley: Gallay-Pereyra vs Agatha-Duda (Brasil)

23.10 Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero

23.00 Ciclismo de ruta: Eduardo Sepúlveda

23:00 Tenis: Diego Schwartzman-Facundo Bagnis vs. Kevin Krawietz-Tim Puetz (Alemania)/ dobles masculino/primera ronda.

SÁBADO 24 DE JULIO

00.15 Hockey: Argentina vs. España (masculino)

01.16 Taekwondo: Lucas Guzmán / Ronda 16 -58kg/ vs. Jack Woolley (Irlanda).

02:00 (aproximado) Tenis: Andrés Molteni-Horacio Zeballos vs. Jamie Murray-Neal Skupski (Gran Bretaña)/dobles masculino/primera ronda.

02.20 Vóleibol: Argentina vs. Rusia (masculino)

06.18 Boxeo: Mirco Cuello vs. Hamsat Shadalov (Alemania) – peso pluma – preliminar.

07.30 Tenis de mesa: Horacio Cifuentes vs. Yoshua Van Shing (Vanuatu)/ primera ronda.

07.39 Boxeo: Brian Arregui vs. Delante Johnson (EEUU) – preliminar 63-69 kg

08.15 Tenis de mesa: Gastón Alto vs. Álvaro Robles (España)/ primera ronda.

08.05 Natación: Virginia Bardach – eliminatorias 400 combinados.