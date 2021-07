Son 3,5 millones de dosis. Estas vacunas donadas por los Estados Unidos llegarán este sábado. Se trata de la donación más grande hasta ahora de ese país a una nación latinoamericana. El Gobierno de Estados Unidos enviará 3,5 millones de vacunas de Moderna Inc. a la Argentina como parte de las donaciones de la administración del presidente Joe Biden a países en desarrollo en América Latina, Asia y África.

Según fuentes de la Casa Blanca a la agencia de noticias Blooomberg, el envío llegará mañana al país tras un acuerdo bilateral entre ambas naciones tratándose de la donación más grande hasta ahora de Estados Unidos a una nación latinoamericana. El miércoles -casi en secreto- el vuelo AR1096 de Aerolíneas Argentinas partió a las 18:48 del aeropuerto internacional de Ezeiza con destino a Memphis (Estados Unidos), donde arribó pasadas las tres de la madrugada. El objetivo: cargar en sus bodegas los primeros lotes de las dosis que la administración de Joe Biden le donará al país. La donación será de 3,5 millones de dosis y el suero seleccionado para el país es del laboratorio Moderna con el que la Argentina acaba de firmar un contrato por 20.000.000 de sueros. Un detalle no menor es que esta vacuna está a punto de ser aprobada por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos) para su uso pediátrico por lo que se espera que pronto pueda utilizarse para ese rango etario en la Argentina. Al vuelo AR1096 se le sumó el jueves otro avión de Aerolíneas Argentinas que horas después llegó a Memphis para buscar más dosis de Moderna.

Para recibir estas donaciones e intentar llegar a un acuerdo con las firmas de los Estados Unidos, el Gobierno modificó por decreto la Ley de Vacunas y -entre otros cambios- eliminó la causal de “negligencia” como atributo de responsabilidad del proveedor y reemplaza los términos “maniobras fraudulentas y conductas maliciosas” por “conductas dolosas”, concepto incluido en el artículo 1.724 del Código Civil y Comercial de la Nación. De concretarse el arribo de las vacunas de Moderna, el Ejecutivo Nacional podría dar respuesta pronto a una demanda urgente: la vacunación de los menores de 18 años con comorbilidades, que en la Casa Rosada estiman en 150 mil jóvenes. Aunque para eso el suero norteamericano primero deberá ser aprobado para su uso pediátrico por la FDA. Una vez que esto ocurra, la ANMAT seguirá los pasos de su par norteamericana y también otorgará el visto bueno para sus aplicaciones en menores de edad. Hasta el momento, según confirmaron autoridades nacionales, Moderna no presentó ningún pedido de aprobación ante ese organismo regulador. El Gobierno asegura que, en el caso de las donaciones, no es necesario un registro, aunque advierten que sí aguardarán los estudios pertinentes para sus aplicaciones en los más chicos.

La Moderna Covid19 es una vacuna de ARNm que codifica la proteína Spike (S) y ha demostrado una eficacia superior al 90%. Es una vacuna de dos dosis. Requiere para su almacenamiento y transporte temperaturas de entre -50 y -15 grados, pero una vez descongelada puede mantenerse refrigerada por 30 días entre 2 a 8 grados. Estados Unidos entregó vacunas en ocho naciones de Latinoamérica. El último en sumarse a la lista fue Guatemala, pero antes el gobierno de Joe Biden ya había donado 1,5 millones de vacunas a El Salvador; otros 1,5 millones a Honduras; 1,3 millones a México; 3 millones de dosis a Brasil; 2 millones a Perú; 2,5 millones a Colombia y 1 millón a Ecuador, país que recibirá este mes otro millón. Del total de vacunas que la administración norteamericana donará alrededor del mundo, unos 20.000.000 corresponden a América Latina y el Caribe. Además de Moderna, la Casa Rosada intenta cerrar tratos con Pfizer y Johnson & Johnson, los otros dos laboratorios por los que se modificó la Ley de Vacunas.

“Nos vimos obligados a firmar un DNU por la necesidad de contar cuanto antes con las donaciones de terceros países, con las vacunas de COVAX y, sobre todo, para avanzar en los contratos a fin de traer vacunas pediátricas para los chicos con comorbilidades”, aseguró la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. El Senado aprobó el DNU que modificó el marco regulatorio para la compra de vacunas contra la Covid19. Con el acuerdo y la adecuación de la norma, el Ejecutivo abrió la puerta a la llegada de donaciones del Gobierno estadounidense.

TN