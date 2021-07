La Liga Correntina de Fútbol diagramó la cuarta fecha para el próximo fin de semana. Los dirigentes confían que la próxima semana se habilitarán las competencias deportivas en la capital provincial, y diagramaron la cuarta fecha del Torneo Oficial de primera división A y B para el sábado 17 y domingo 18. En su habitual reunión del consejo directivo se habló sobre la posibilidad de la reanudación de las disciplinas deportivas que están suspendidas en la ciudad de Corrientes desde el 18 de mayo por al aumento de casos de coronavirus. Los últimos días se realizaron reuniones entre los dirigentes liguistas y los responsables del deporte de la Provincia como de la Municipalidad de Corrientes.

Se logró el compromiso que, en el caso de bajar los casos de contagios (ayer se registraron 301), se habilitaría la posibilidad de regresar a la competencia. Hasta el momento, en Capital se permiten los deportes individuales y están abiertas las canchas de fútbol 5 y gimnasios. En este contexto, utilizando los lugares habilitados, varios clubes arrancaron los entrenamientos con grupos reducidos y los protocolos sanitarios aprobados oportunamente. En la Liga Correntina confían que se levantarán las restricciones impuestas en la fase 3, se avanzó con una programación que deberá ser refrendada una vez que logre la habilitación de las autoridades municipales.

TENTATIVO

La programación tentativa es la siguiente:

Sábado 17

Cancha de Boca Unidos: 14.00 Rivadavia vs. Boca Unidos A (1ª A) y 16.00 Mandiyú vs. Boca Unidos B (1ª A).

Cancha de Libertad: 14.00 Invico vs. Alianza (1ª A) y 16.00 Libertad vs. Sportivo Corrientes (1ª A).

Cancha de Ferroviario: 14.00 Camba Cuá vs. Empedrado (1ª A) y 16.00 Quilmes vs. Ferroviario (1ª A).

Domingo 18

Cancha de Alvear: 14.00 Soberanía vs. Talleres (1ª B) y 16.00 Villa Raque vs. Alumni (1ª B).

Cancha de Sportivo: 14.00 Robinson vs. Dr. Montaña (1ª B) y 16.00 Independiente vs. Sacachispas (1ª B).

Cancha de Libertad: 14.00 Peñarol vs. Yaguareté (1ª B) y 16.00 Barrio Quilmes vs. San Marcos (1ª B).