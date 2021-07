En el reino de Mburucuyá, si hay impunidad que no se note. Las cuadreras clandestinas de los Guastavino a pleno. Finalmente, José Miguel Willy Guastavino, hermano del intendente radical de Mburucuyá, tuvo su cancha de cuadrera, y también su competencia. El jefe comunal, Pablo Guastavino, quien va por su reelección, cumplió con lo prometido y compró la gatera para el evento equino que se desarrolló durante el fin de semana.

Se cree que la donación fue adquirida con fondos del municipio.

También se supo que mientras se desarrollaba la carrera clandestina, llegó la policía. Pero Willy un aficionado a la timba hípica, les dijo que se retiren porque de lo contrario llamaría al ministro de Seguridad (Juan José López Desimoni). Más allá de las evidentes apuestas ilegales, “acá no se le está jodiendo a nadie”, les increpó a los uniformados, quienes no tuvieron otro remedio que retirarse. El clan Guastavino controla la localidad chamamecera hace más de 12 años. Es una de las dinastías del poder político provincial. Pablo integra la mesa chica de la UCR local.

La impunidad al palo.