Fue durante la conferencia de prensa tras la clasificación de Argentina. La noche de la Selección Argentina ante Colombia será muy difícil de olvidar para todos, más aún para Lionel Scaloni. El DT tendrá la primera final de su ciclo y será nada más ni nada menos que ante Brasil en el Maracaná por la Copa América, mientras atraviesa un invicto de 19 encuentros al mando de la Albiceleste. No fue sencillo para el equipo llegar hasta donde se llegó, y mucho menos para el entrenador que es cuestionado por muchos desde el principio. Con buenas actuaciones y otras no tan positivas, el combinado nacional cumplió su primer objetivo, que era llegar a la final. Ahora irán por la gloria.

En la conferencia de prensa, el DT de Argentina se emocionó a la hora de destacar los valores de sus futbolistas: “Es un momento para festejar, para disfrutar. Ya mañana pensaremos en el partido. Cuesta mucho llegar hasta acá”, aseguró. “Mucho trabajo, mucho tiempo dedicado de la gente que nos acompaña. De un grupo de jugadores… Se me quiebra la voz al decirlo… Que lleva casi 60 días concentrado y todavía sigue tirando para adelante. En cuanto a eso estamos muy bien”, expresó Scaloni.

FRASES

“Vamos a jugar una final con nuestro eterno rival, el de toda la vida. Esperemos que la gente lo disfrute, que sea un buen partido. Obviamente queremos ganar, pero creo que es un partido para disfrutar”.

“Hay cosas para corregir en todos los partidos, no solo en este. Por suerte tenemos un par de días para hablar de todo”.

“El que crea que esto es fácil, está equivocado y hoy Colombia lo demostró. Hicimos un buen inicio y luego ellos recuperaron la dinámica del juego. Todos los partidos de Copa son complicados”.

“Acá no es importante quién juega de titular. Todos tienen que aportar sus cosas y ellos han entendido el mensaje”.