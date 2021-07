Los guías de pesca de Corrientes se manifestarán en nuestra Capital y no descartan cortar el acceso al Puente Belgrano. Vienen reclamando mayores aperturas a sus actividades en todo el territorio correntino. La semana pasada se manifestaron frente a Casa de Gobierno, y hoy prevén reiterar el reclamo. Solicitan “un equilibrio entre los distintos sectores que involucran a la actividad de la pesca“. La semana pasada, requirieron que los ejemplares sacados por los turistas puedan ser consumidos ante la solicitud concreta de esos visitantes. “Al no obtener respuestas nos volveremos a manifestar hoy en toda la Provincia, y volveremos a llevar nuestro reclamo a Casa de Gobierno”, advirtieron vía redes sociales. Harán manifestaciones en los ingresos a las localidades ribereñas y en Capital no descartaron realizar un corte en el acceso al Puente Belgrano.