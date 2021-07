Por el Coronavirus y la suba de casos de la cepa Delta. Ese país registró 1.118 nuevos contagios solo el viernes, la cifra más alta en casi cuatro meses. La policía se centrará en hacer cumplir las restricciones en eventos y celebraciones, y particularmente en bodas. Israel registró un ligero aumento en los casos graves de Covid19 durante el fin de semana, debido mayormente a la variante Delta de coronavirus, con 63 personas hospitalizadas, 17 de ellas con respiración asistida. El Ministerio de Salud informó que solo el viernes se registraron 1.118 nuevos contagios de coronavirus por primera vez tras casi cuatro meses, mientras que el número de casos activos se situó en 6.563 personas.

El primer ministro, Naftali Bennett, emitió el domingo nuevas restricciones en un intento por frenar la variante Delta de coronavirus, altamente contagiosa. Las nuevas regulaciones se emitieron después que el Ministerio de Seguridad Pública le presentara a Bennett un nuevo plan de aplicación. “Estamos viendo un aumento de infecciones y casos graves. ¿Qué estamos esperando? ¿Tener miles de casos al día? ¿Cientos en estado grave? ¿Qué los hospitales se llenen? Tenemos que dejar de jugar”, manifestó el ministro de Salud, Nitzan Horowitz. La policía se centrará en hacer cumplir las restricciones de Covid19 en eventos y celebraciones; particularmente en bodas, ya que estas reuniones tienen un alto potencial de infecciones masivas. Bennett ordenó al fiscal general Avichai Mandelblit que regule el aspecto legal del empleo de medidas tecnológicas de aplicación. El primer ministro busca hacer que los procedimientos de ejecución sean más eficientes, con énfasis en la emisión de sanciones. Desde ahora se presentarán acusaciones contra pacientes confirmados con coronavirus que hayan violado la cuarentena.

De acuerdo con las nuevas restricciones, se presentarán acusaciones contra pacientes confirmados con coronavirus que hayan violado la cuarentena, informó el medio local Haaretz. Autoridades del Ministerio de Salud solicitaron que se reintroduzca de inmediato el certificado de vacunación “Pase verde”, que se lanzó en febrero y permite la entrada en varios establecimientos a los que estén vacunados o recuperados de Covid19, o que tengan una prueba negativa válida, para limitar una vez más la asistencia a espectáculos, restaurantes, hoteles y gimnasios, a la luz del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus. Según datos del Ministerio de Salud, 463 israelíes dieron positivo por el virus este sábado, con 59 personas en estado grave, 16 de las cuales con ventiladores. Las infecciones diarias de coronavirus en Israel alcanzaron cuatro cifras por primera vez desde marzo, con 1.118 personas diagnosticadas.

El nuevo director general del Ministerio de Salud, Nachman Ash, no cree que finalmente haya otro bloqueo por coronavirus, aunque no descartó la posibilidad, e instó al público a seguir las reglas de salud para ayudar a frenar las infecciones.

“Puede pasar cualquier cosa, pero no queremos llegar a una situación de encierro”, dijo desde un canal israelí. Desde este viernes, todos los pasajeros que lleguen a Israel deben estar en cuarentena durante 24 horas o hasta que reciban un resultado negativo de la prueba Covid19. Las personas llegadas del Reino Unido, Chipre, Turquía, Georgia, Uganda, Myanmar, Fiji, Panamá, Camboya, Kenia y Liberia deberán permanecer en cuarentena durante siete días. El Ministerio de Salud de Israel emitió una prohibición de viajar a España y Kirguistán, que entrará en vigencia el viernes, y agregó más países a la lista que requieren una cuarentena de siete días a partir de la próxima semana. Estos países incluyen Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Etiopía, Guatemala, Honduras, Namibia, Paraguay, Seychelles, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Zambia y Zimbabwe.

Telam