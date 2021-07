Un cura bendijo la mega fiesta clandestina en Ituzaingó (Corrientes). “Di la bendición y me fui”, admitió. Sucedió en Ituzaingó, en un evento no autorizado realizado en la zona de Puerto Mbiguá con un show de Damas Gratis. El sacerdote es rector de un Colegio en Posadas y fue hasta la ciudad correntina porque “un conocido lo convocó“. El particular hecho se registró en la ciudad de Ituzaingó, luego que trascendiera que se desarrolló una fiesta clandestina en un predio privado con un show de Pablo Lezcano de Damas Gratis y hasta con la bendición de un sacerdote. La información la confirmó el religioso, quien en declaraciones a medios de prensa sostuvo que fue invitado por uno de los organizadores del evento. “Sí, es cierto, estuve en Puerto Mbiguá”, expresó John Rajimon, quien se desempeña como rector en el Colegio Roque González de Posadas, Misiones.

“Di la bendición y me fui”, aclaró ya que detalló que al llegar al lugar notó que la concurrencia era masiva y no se respetaba el distanciamiento social ni el uso de barbijos. De acuerdo a lo narrado por Rajimon, un conocido suyo lo invitó a asistir al predio, conocido como Puerto Mbiguá. “Me convocó un conocido, me vinieron a buscar y me trajeron de vuelta”, explicó y aseguró que “no sabía nada de la fiesta, era la inauguración de un centro de loteo y me invitaron. Me sorprendí de ver tanta gente, no sabía que era un evento, vi muchísima gente, me pareció que no era un clima para una bendición, subí al escenario, había un micrófono e hice la oración”, remarcó Rajimon a La Voz de Misiones.

El evento, que se realizó el viernes 9 de julio, tomó gran repercusión tanto en Corrientes como en Misiones. Eduardo Burna intendente de Ituzaingó prometió que prestará “toda la colaboración a la justicia para que pueda avanzar”, alegando que se iniciaran acciones legales contra las personas que participaron. Se supo que el propio jefe del Servicio Penitenciario Provincial de Misiones, Manuel Dutto, estuvo en la fiesta.

CONTAGIADOS

El subsecretario de Logística del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Carlos Báez, confirmó que al menos los cuatro ocupantes de uno de los vehículos que pretendían cruzar el arco de ingreso a la provincia tras el encuentro masivo a orillas del Paraná dieron resultado positivo para Covid19.

Radio LT7

https://www.instagram.com/lt7noticias/?utm_source=ig_embed&ig_rid=df62250c-7510-461c-8614-58f1718fe4a0