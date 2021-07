Más de 360 mil personas en el NEA podrán acceder plenamente a sus derechos. Este miércoles se oficializó el Decreto N°476/2021, que habilita a las personas no identificadas bajo el binomio hombre/mujer a tramitar su documento nacional de identidad con una nueva nomenclatura. Desde la asociación civil 100% Diversidad y Derechos Filial Corrientes, explicaron la importancia del reconocimiento de este tipo de equidades por parte del Estado y cómo ven que la iniciativa impactará en la sociedad correntina. Este miércoles 21 de julio con la publicación del Decreto N°476/2021 en el Boletín Oficial, y el anuncio formal en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, encabezado por el presidente Alberto Fernández, se presentó en el país el DNI no binario. La medida, según consta en la normativa, permitirá que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, que utilizará la letra “X”.

La medida alcanzará a Corrientes y, como tal, garantizará el pleno reconocimiento y el acceso a los derechos de los, las y lxs ciudadanxs, que deseen tramitar su DNI, cualquiera sea su decisión. ¿Sin embargo, cuánta es la población que ha logrado que sus reclamos sean escuchados?

A raíz de una encuesta llevada a cabo por la asociación civil 100% Diversidad y Derechos, filial Corrientes, en la región NEA de nuestro país, el 10% de la población se identifica como no binaria. A raíz de una encuesta llevada a cabo en Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, de un total de 480 personas consultadas, un 9,8% indicó no sentirse representada por la normativa convencional de sexo femenino o masculino. Si trasladamos este número del 10% a una escala aún más representativa, de los 3.679.188 habitantes que tiene el NEA (datos del censo 2010 según INDEC y el Instituto Geográfico Argentino), un total de 367.918 personas podrán a partir de ahora contar con una documentación que las identifique de manera correcta y legítima.

Este reciente anuncio, el del Decreto N°476/2021, establece el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el documento nacional y que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) “deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº26.743”, en referencia a la Ley de Identidad de Género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012. Benjamín Gamarra, referente de 100% Diversidad y Derechos, filial Corrientes, indicó que esta lucha lleva consigo una gran carga de antecedentes que han buscado desde hace años el reconocimiento de manera concreta y real de las identidades no binarias por parte del Estado. “Un antecedente importante, además de la lucha de las organizaciones, ha sido la judicialización que en muchos casos se ha tenido que hacer para lograr las rectificaciones registrales de las partidas de nacimiento y en muchos de los DNI. La judicialización de un derecho implica muchas cosas, el desgaste, el tiempo, los costos y esto que sucedió hoy realmente es importante”, afirmó Gamarra. “Hablamos del reconocimiento en un instrumento de identificación como lo es el documento, además de ser un documento de viaje en el Mercosur, pero además implica la ampliación de un derecho que se venía consagrando desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la cual es no binaria, porque la norma no establece ninguna identidad puntual. No dice que podemos ser hombres o mujeres, sino que sólo define al género como lo vivido y autopercibido”, explicó. Respecto a cómo ve a la sociedad correntina y si considera que es una provincia donde aún se ve cierto recelo y negación ante la conquista de derechos genuinos, Gamarra sostuvo que “ahora tenemos un desafío, porque creo que en Corrientes y en todas las provincias se van a encontrar resistencias, sobre todo de los sectores más conservadores, incluso dentro de los mismos Estados, porque los documentos registrales de las personas son una facultad de las provincias. Son los registros provinciales quienes a partir de este decreto deben adecuar su normativa interna para implementar de manera correcta esta nueva iniciativa que tiene que ver con un derecho, no con algo meramente administrativa, tiene que ver con un derecho de fondo que es la identidad de género de cada persona o cada solicitante tal y como lo requiere”.

“La realidad correntina tiene algunos obstáculos todavía con la Ley de Identidad de Género, que ya tiene varios años y también imaginamos que va a encontrar ciertos inconvenientes para la aplicación de la norma, pero sin duda las organizaciones sociales estaremos ahí para quienes necesiten resolver sus dudas y acompañarlos, porque esto es un derecho reconocido por el Estado”, aseguró.

ENCUESTA

La consulta virtual y anónima sobre la situación de la población LGBTIQ+ en la región NEA de Argentina continúa abierta. En caso de querer participar, puede hacerse de manera gratuita clickeando:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVX4Si_0BBwT_0Jztt_OicaIsnPz1oUa4M-V7z_lJRCv6fmw/viewform

