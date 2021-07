Es un empresariado con fortuna. Pero el Grupo Añón no quiere pagar el aporte solidario. No solo los ex futbolistas Carlos Tévez y Gabriel Batistuta, están entre los más conocidos que no quieren pagar el aporte solidario por la pandemia, también aparecen cuatro correntinos en la lista. La justicia federal recibió sus planteos. Si bien no son famosos, uno de ellos, es dueño de una empresa que comercializa hace un buen tiempo con el Gobierno Provincial. En los últimos lustros ganó fortunas, al tener la ventaja del descuento automático del Banco de Corrientes de los bienes y servicios que ofrece. Todos del universo de empleados públicos. Otras firmas no lograron el beneficio que obtuvo Previsora del Paraná y sus supermercados por años. El Grupo Añon, cobraba, cobra y cobrará, lo que le ofrece al Estado Provincial. Está muy enganchado con el Poder. No hace mucho también se dedicó a los medios de comunicación, sin mucha suerte en sus sociedades. Además de la familia Añón (son 3), figura el ganadero Jorge Pascarella.