El correntino Méndez destacó que el Mundial le permitió crecer en varios rubros. El jugador de San Martín realizó un balance de su participación con la selección argentina en el torneo que se disputó en Letonia. “Mejoré en defensa y en los tiros de tres puntos”, señaló. La diferencia con el resto de los equipos está en la parte física, apuntó. Franco Méndez integrante del seleccionado U19 de Argentina que logró el octavo puesto en el Mundial de Letonia analizó lo que fue su participación en el certamen. La confianza que le dio el entrenador le permitió crecer en el aspecto defensivo y en los tiros de tres puntos manifestó. “En lo personal creo que mejoré mucho la defensa y también el lanzamiento de tres puntos. La confianza del entrenador fue fundamental para todo el proceso”, sostuvo en declaraciones a Radio Continental.

En el juego colectivo y con relación con los demás participantes no tuvo dudas. “La diferencia claramente entre Argentina y el resto de los equipos se da en lo físico, porque después tenemos jugadores que juegan muy bien al básquet”, analizó. El seleccionado argentino logró el octavo lugar. Méndez formó parte del quinteto inicial que presentó Daniel Farabello en el certamen mundialista. “La experiencia fue muy buena, mi rendimiento personal y grupal fue bueno, lo destaco mucho. Pudimos clasificar entre los ocho mejores que fue algo histórico para nosotros. Primero ya fue algo histórico el partido que le ganamos a España y lo otro lo vivíamos como un sueño”, señaló. El triunfo contra España, 69 a 68, fue especial porque se trata de una de las potencias basquetbolísticas y porque se remontó un marcador adverso. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, lo planteamos bien. La previa fue un poco tensa porque era el debut, contra ellos fuimos parejos en talla y en físico. Nuestra clave fue correr la cancha y defender agresivo, la verdad que fue una emoción haber ganado ese partido”.

En la segunda fecha de la fase de grupos, Argentina no tuvo inconvenientes para vencer a Corea 112 a 74 y después llegó Francia donde el equipo europeo marcó la diferencia y se impuso por 89 a 52. “Jugó en contra un poco el cansancio, pero Francia ya era otra cosa, estaban muy bien físicamente y juegan muy bien. Nos costó mucho la defensa, eran muy fuertes y nos vimos superados, se notó que estábamos en otro nivel. Nosotros planteamos un partido para que ellos tiren de tres porque no la venían metiendo, pero contra nosotros se les abrió el aro y lo sufrimos”.

Uno de los momentos más emotivos que tuvo la competencia fue el triunfo que logró Argentina sobre Turquía, 76 a 74, con un triple del chaqueño Gonzalo Corbalán después de una corrida desde su propio campo para sacar el lanzamiento a unos 8 metros del aro rival. “La verdad es que no me acuerdo mucho sobre ese partido, solo que después de ese último tiro salimos a correr todos. Nos habíamos enfrentado en un amistoso y habían sido muy superiores en el segundo tiempo y cuando planteamos el partido, sabíamos que iba a ser otro juego y sabíamos que le podríamos ganar y tuvimos la suerte del tiro de Gonza (Corbalán) y fue una locura”. Llegó una derrota contra Serbia por 89 a 83. Le siguió otra caída, esta vez contra Lituania por 107 a 81 en lo que fue el mejor partido de Méndez: 21 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en 30 minutos en cancha. En tanto que, en la definición del séptimo puesto, Argentina perdió contra Senegal, 75 a 67, con 11 puntos de Méndez. El Mundial terminó el domingo 11 y todavía no pudo llegar al país por la suspensión de algunos vuelos desde Frankfurt (Alemania).