Pese a la pandemia del Coronavirus, hubo una fiesta clandestina en la localidad correntina de Ituzaingó que desató una polémica con Misiones. Las últimas horas se viralizaron imágenes de shows en vivo en una playa, con importante presencia de público. Una serie de shows en vivo en Puerto Mbiguá ubicado en la ciudad de Ituzaingó desató una polémica con el Gobierno de Misiones. Según medios misioneros, los últimos días se registraron diferentes espectáculos al aire libre con la presencia de reconocidas bandas musicales, que originó la presencia de importante cantidad de público. El lugar, donde se construye un barrio cerrado que ofertan varias inmobiliarias posadeñas, está a escasos kilómetros de Posadas, en jurisdicción de Ituzaingó, indicó el portal Primera Edición.

El intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna, remarcó este lunes que “para nosotros no existe Puerto Mbiguá”. Al predio se lo calificó como “zona franca” dentro de su municipio que albergó recientemente varios encuentros masivos con show en vivo que desataron la polémica entre Corrientes y Misiones. El jefe comunal reconoció que se enteró a través del gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, no ya de las fiestas que se desarrollan en el lugar, sino de su existencia mismo: “No tenemos registro ni sabíamos dónde estaba”, aseguró a la FM 89.3 Santa María de las Misiones. “Primero actuamos internamente, en lo administrativo, para tratar de ver cómo es el loteo y agilizar la regularización, que formalicen el loteo, porque para nosotros no existe Puerto Mbiguá”, reiteró. En lo que hace a la fiesta clandestina del último fin de semana “es la Justicia local la que está actuando, nosotros ya les hemos aportado el material que tenemos”. Respecto a los dueños y organizadores, “tenemos nombres, pero la Fiscalía tendrá que verificar”, aclaró. La confusión sobre la ubicación del country (muy cercano al Arco de ingreso a Misiones) llevó a quienes compartieron imágenes y videos, a poner que las actuaciones fueron en Posadas, lo que generó un revuelo y críticas al Gobierno misionero, señaló el mismo medio. Desde la “Rosadita”, aseguraron que por tratarse de jurisdicción correntina no les corresponde actuar. Algunos de los videos de los recitales, como el de Pablo Lescano de Damas Gratis, fueron subidos por posadeños a sus estados de Instagram. Desde deportistas reconocidos hasta empresarios de diferentes rubros dejaron asentada su presencia a todo ritmo de la música tropical y los fuegos artificiales.

Primera Edición Misiones

El Litoral