Fue ministro de Agricultura y Ganadería de Corrientes. Víctima del coronavirus, falleció en el hospital de campaña el libreño Arturo Juan Freyche. Fue ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia durante la gestión de Tato Romero Feris. “En la tarde de ayer me enteré del fallecimiento en el hospital de campaña de Arturo Juan Freyche, un gran amigo y hermano de la vida. Fue mi compañero de luchas en el ruralismo desde CRA, y un gran visionario de lo que debía ser el potencial productivo de la provincia”, posteó en su cuenta de Facebook el exgobernador de Corrientes, Raúl Romero Feris. “Por eso no dudé en ofrecerle el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ex MAGIC) al asumir como gobernador. Fue un excelente ministro”.

“En esos cuatro años promovió como nadie la forestación, el cultivo del arroz, las pequeñas producciones, y todo lo relacionado con la ganadería. Incentivó el Turismo y el Comercio Internacional, y dejó un legado increíble que aún hoy son los ejes del desarrollo de Corrientes”.

“Ojalá algún día se le reconozca desde las esferas oficiales todo lo que dio por Corrientes, desde su Paso de los Libres”.

“Un buen amigo, un tipo tratable y amable, con mucho conocimiento, capaz e innovador. Quiero recordarte así, alegre y sonriente. Que Dios te tenga en su Gloria. Hasta siempre amigo Arturo. Raúl Tato Romero Feris”.

