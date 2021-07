Juzgados de Instrucción y Fiscalías, abarrotados. La justicia Penal de Corrientes en una verdadera crisis. Los datos en los 6 Juzgados Instrucción son alarmantes. Con no más de 20 empleados, cada Tribunal de Primera Instancia atiende más de 1.200 denuncias por turno, y de las posibles imputaciones, 700 de ellas, son cometidas por autores desconocidos. Y se llega al encarcelamiento de 40 acusados, en ese lapso que dura 15 días. Después las actuaciones continúan, y cada causa puede durar años antes de alguna definición, ya sea el procesamiento, la falta de mérito, o el sobreseimiento. Las fiscalías que intervienen en la investigación, que también son 6, no superan el lote de 10 empleados. El dato relevante: en la actualidad hay 250.000 expedientes en curso. Aunque lo más inentendible: desde 1978, hace 43 años, que no se crea en la capital correntina un nuevo Juzgado de Instrucción, habiendo más población y el 1.500% de aumento de los delitos. Aunque Usted no lo crea.