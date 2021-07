A orillas del Río Paraná, un policía evitó que una joven se quite la vida. Ella intentó ingresar al río para quitarse la vida, pero un policía logró evitarlo. Sobre el mediodía del martes, los efectivos fueron alertados sobre una joven que habría dejado una nota de suicido a los padres y la posibilidad que se arroje al Paraná. Tras localizarla en la Costanera, un policía evitó que la joven se quite la vida. Según lo detallado por la policía, la joven dejó una carta a sus padres que, al advertir la situación los llamaron para que traten de encontrarla. En la carta, la joven manifestaba sus intenciones de quitarse la vida y arrojarse al Río Paraná. Los policías lograron convencerla que no lo hiciera. Luego que controlaron la situación, personal femenino de la Comisaría Segunda la trasladó para su atención médica. Continuación las diligencias del caso.