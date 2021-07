Delincuentes cibernéticos que se presentan como supuestos trabajadores de ANSES, estafan a los jubilados de Corrientes. Una víctima recibió llamada telefónica de la supuesta Secretaría de Administración de Turnos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ubicada en Paseo Colón 239 sexto piso oficina E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El estafador, se presentó con el nombre de Matías Sánchez Butteler y el supuesto objetivo era activar una retroactividad jubilatoria y luego de una explicación y por estar sin sueldo y trabajo, no tenía una cuenta para que se deposite una suma cerca a los $70.000, depositado en dos etapas. “Ellos me decían que me otorgaban un código fiscal de depósito y me indicaban dónde debía colocarlo, una vez, en el cajero”, explicó la víctima agregando que “en horarios de la siesta, recibí otro llamado de teléfono a mi número, el primero fue al de mi esposo, y en esta segunda llamada, se presenta un tal Marcos Palacios de la Secretaría de la Administración de Trabajo Social ubicada en el mismo lugar y con el mismo objetivo, la retroactividad”.

Con la supuesta excusa de la emergencia sanitaria, le aseguraron que se trataba de una suma de $80.000. Es decir, que, en pocas horas, se sumaron $10.000 más y, además, presentaron todos los datos para promover confianza con la víctima. Volvieron a insistir para otorgar un código fiscal de depósito y ante la negativa de tener una cuenta bancaria, solicitan una de confianza de la víctima y se volvieron a comunicar. “Para la primera cuota del pago, usted va a necesitar el código fiscal de depósito que se va a insertar cuando nosotros le digamos y el segundo pago, se va a dar a través de Administración Nacional de la Seguridad Social”, aseguran en la llamada los estafadores y agregan: “El turno para ANSES es el próximo martes 13 de julio a las 10:45 y debe llevar un sobre de papel madera, con una fotocopia de DNI, una boleta de servicio y los dos tickets de comprobantes que le va a largar la máquina con el cobro del primer pago”.

La víctima señaló que los estafadores aseguraban que en ANSES se debía anunciar con el turno de expediente y que los trabajadores iban a corroborar su turno y la persona iba a ser atendida y beneficiada con un cheque por los $40.000 restantes. “Dudé y le dije que están ocurriendo muchos fraudes, somos personas grandes y estamos sin trabajo hace un año y 9 meses, te voy a pedir que, si esto es para estafar, te pido que cortes y me respondió que no me pedían cuenta bancaria, número de CBU y que quedaba a mi criterio. Me pidieron datos y me dijeron que no me podían dar número de teléfono y quedaron en llamarme nuevamente para ratificar si me iba a trasladar a un cajero para iniciar la operación bancaria”, concluyó la víctima.