Varias escuelas correntinas costean con fondos propios los insumos para garantizar la presencialidad. Si bien en algunos establecimientos reciben recursos por parte del Estado, aseguran que son insuficientes y que deben reponer para cumplir con el protocolo de vuelta a las aulas. Advirtieron inasistencias por el frío y el paro del transporte. En algunas escuelas de la ciudad de Corrientes deben costear con fondos de la cooperadora los insumos de limpieza necesarios para garantizar las clases presenciales, de manera de no quedar sin la posibilidad de cumplir con el protocolo establecido. Advirtieron que aumentó la inasistencia de estudiantes por el frío de los últimos días, y además por las carencias de ropas de abrigo.

ESCUELA 7 ISABEL VERA

En la Escuela N°7 “Isabel Vera” restringieron las clases presenciales durante el lunes y martes, debido a que se había roto el único termómetro que tenían para medir la temperatura de quienes ingresan al establecimiento. Esta es una de las acciones que marca el protocolo para una vuelta segura a las aulas, en el marco de la pandemia. Si bien este inconveniente fue subsanado, la realidad indica que en la mayoría de los colegios públicos de Corrientes tienen que comprar los elementos de higiene con fondos de sus cooperadoras, ya que los materiales que reciben de parte del Estado (nacional y provincial) muchas veces no alcanza. Inclusive, muchas veces son los propios docentes quienes deben ejercer el rol de maestranza para mantener limpios los espacios comunes.

“Nosotros nunca recibimos nada del Estado, los gastos siempre se hicieron con fondos de la cooperadora docente”, comentó la directora de la Escuela N°7, Lina Lezcano, quien subrayó que el dinero que Nación gira a algunas instituciones educativas “no llega”.

“Hablo con los directores y sé que van largando a cuentagotas, pero son 30 mil pesos, tampoco es una cantidad que soluciona nada en las escuelas”, añadió. En el caso de la Escuela Normal “José Manuel Estrada”, más conocida como Regional, el rector Rodolfo Maciel Castillo comentó que desde la vuelta a la presencialidad a mediados de junio “faltaron insumos, en específico alcohol en gel, pero la cooperadora repuso para seguir funcionando”.

“Esta escuela es populosa y siempre falta para cubrir. Cada mes nos dan dos o tres bidones de alcohol diluido, pero se consumen entre diez y doce por mes. Por suerte la cooperadora puede afrontar esa contingencia”, detalló el directivo, y agregó que “también equiparon tres baños con jabón líquido y papel, pero nosotros tenemos catorce núcleos sanitarios”.

FALTAS

Desde algunas escuelas de la ciudad advirtieron que hubo un incremento de inasistencias de estudiantes debido a dos factores: las bajas temperaturas y el paro del transporte que se dio entre ayer y hoy. Con respecto al frío, vale recordar que hace algunas semanas hubo varias quejas por parte de los tutores porque en algunos establecimientos no dejaban que el alumnado asista con prendas de abrigo que no se correspondan con el uniforme escolar. El rector del Colegio Nacional “General San Martín”, Fabián Hamm, advirtió que ayer tuvieron “aproximadamente un 25 por ciento menos de chicos por la medida de fuerza del transporte público”. Remarcó que por el frío hubo inasistencias, “más durante el inicio de semana, pero desde ayer (miércoles) al mejorar la temperatura, no hubo mucha ausencia”.

La rectora de la Escuela Secundaria “Agop Seferián”, Silvina Vallejos, indicó que más allá de las faltas, lo que le preocupa es que asistan “chicos muy desabrigados y con mucha carencia, más con estas condiciones climáticas”.

El Litoral