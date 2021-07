Hay satisfacción en las autoridades de Goya por el comportamiento social en el primer fin de semana de estricto confinamiento. “El 99,9% cumplió. Pero siempre hay gente que no lo hace: éstos fueron muy pocos”, lo admitió el intendente Ignacio Osella. Resaltó que “el miércoles o jueves podremos ver si tuvimos resultados positivos con estas restricciones”.

“La mayoría de la población cumplió con las restricciones y todo se dio con absoluta normalidad. Por supuesto que siempre hay una minoría irresponsable. Tuvimos una fiesta clandestina, que terminó con 24 personas demoradas. Ya estamos siguiendo las tramitaciones respectivas para que los propietarios de la casa tengan una multa que será de un monto importante”, expresó el intendente Osella y precisó que “tuvimos dos demorados que circulaban por la calle fuera del horario establecido”.

“Lo que buscamos es evitar las reuniones familiares que eran las que nos estaban dando muchos contagios. La gente entendió en su mayoría que debe evitarlas al menos un tiempo”, dijo. “Veremos esta semana el resultado. La gente especializada nos adelantó que entre miércoles o jueves podremos hacer un análisis preliminar”, agregó.

Osella advirtió que quienes no cumplen las restricciones “tendrán sanciones con multas importantes, cuyos montos lo define el Tribunal de Faltas y, por supuesto, habrá una pena para los que fueron a la fiesta y fueron demorados en la calle”.

“Insisto: fue una ínfima minoría la que no cumplió lo establecido. Por eso agradecemos a toda la población que nos acompañó quedándose en su casa”, resaltó el intendente goyano. “Tenemos muchos derivados al Hospital de Campaña; lo que más preocupa es que cada vez son más jóvenes”, advirtió desde radio Dos.