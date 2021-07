La primera dama Fabiola Yáñez expresó su dolor tras confirmarse el fallecimiento del médico correntino en Miami. Fabiola compartió imágenes de dolor tras conocer la noticia sobre el fallecimiento del médico de las celebridades. Yáñez amaneció con una triste noticia y está relacionada a la situación límite que vivieron muchos argentinos tras el derrumbe del edificio en Miami, el 24 de junio. Aunque muchos de manera milagrosa pudieron sobrevivir, no fue el caso del amigo de la primera dama, el correntino Andrés Galfrascoli y su pequeña hija Sofia.

“Amigo mío te voy a llevar siempre en el alma a vos y a esa niña hermosa que siempre me llenó de sonrisas. ¡Los amo! Nunca perdí las esperanzas… Que el cielo los vea tan felices como siempre los vi yo”, comenzó escribiendo la primera dama en una historia de Instagram junto a una imagen donde se ve al médico junto a su pequeña hija soplando una vela de cumpleaños.

En otra imagen, Fabiola compartió un sentido mensaje para la familia de Galfrascoli. “Mi más cálido abrazo a la familia de Andrés Galfrascoli y su hija Sofia, así como a todas aquellas personas que perdieron a un ser querido y por quienes aún no han sido encontrados en el derrumbe de las Champlain Towers de Miami”, agregó.

Quién fue Andrés Galfrascoli, el cirujano de los famosos desaparecido en el derrumbe de Miami: En el derrumbe en Miami, que mantuvo en vilo a todo el país, se encontraban muchos argentinos, entre ellos Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y el cirujano de los famosos, Andrés Galfrascoli. Si bien, afortunadamente los actores se encuentran fuera de peligro, hoy se supo la triste noticia que Galfrascoli falleció junto a su pequeña hija Sofia. El médico, de 44 años, se encontraba con Fabián Núñez de 55, y Sofía Galfrascoli Núñez de 5 años, hija de ambos. En el ciclo de Los Ángeles de la Mañana, comentaron que la pareja decidió ir a Estados Unidos para acceder a la vacuna contra el Coronavirus y que la pequeña interactúe con amiguitos en una escuela de verano. Se pudo constatar que el experto en estética era amigo de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, Flavio Mendoza y algunas celebridades más de nuestro país.

Julia Zenko, otra de sus amistades, se manifestó muy angustiada por la situación: “No sabemos nada de ellos desde la madrugada no contestan el teléfono. Estoy mal. No quiero hablar, somos muy buenos amigos. No puedo, perdón”, le dijo a Clarín. En su perfil de Instagram, Andrés Galfrascoli se definía como Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora y, según muestra, tenía su clínica en el barrio de Recoleta, sobre avenida Santa Fe 1700.

Galfrascoli era oriundo de la ciudad de Corrientes, donde estudió y se recibió de Médico Cirujano en la Universidad Nacional Del Nordeste. Realizó la especialidad en el Hospital General De Agudos Cosme Argerich (CABA), obteniendo el título de Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora.