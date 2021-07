El pedido desesperado de la abuela de Guadalupe: “Devuelvan a mi nieta”. Silvia Domínguez anunció que la marcha programada para este miércoles a las 17:00 en la capital de la provincia “ha sido convocada en otros puntos del país” y que la finalidad es que “continúen buscando” a la niña y que aparezca “algo concreto” que calme la “incertidumbre y el desconcierto” que vive la familia. “Estamos muertos en vida, devuelvan a mi nieta” fue el pedido desesperado que Silvia Domínguez, la abuela materna de Guadalupe Lucero, la nena de 5 años desaparecida en San Luis, hizo esta mañana a Télam, al cumplirse un mes “sin Lupe” un hecho que calificó de “increíble e inesperado”.

Sin poder evitar el llanto, la mujer, madre de “5 hijos, 5 nietos y otro en camino”, afirmó que “no pierde la fe” sobre la aparición de Guadalupe y sostiene que el dolor que hoy la embarga “es doble” ante la ausencia de su nieta y “el sufrimiento de mi hija como madre, que no se cuanto más podrá resistir”.

“Siempre viví estos casos de afuera, nunca pensé que me iba a tocar sufrirlo y hoy puedo decir que hasta ahora nunca pude entender tanto dolor. Siempre viví estos casos de afuera, nunca pensé que me iba a tocar sufrirlo y hoy puedo decir que hasta ahora nunca pude entender tanto dolor”, dijo.

La desaparición de Guadalupe

El 14 de junio, Guadalupe Belén Lucero, jugaba en la vereda de su casa con sus primos, primas y su hermano, mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar. Su mamá, Yamila Cileone, salió a abrigarla en una tarde fría, en la que las calles del barrio estaban desiertas porque jugaba la selección argentina de fútbol. Después, regresó a la casa a tomar un chocolate y ya nunca más volvió a ver a su hija. Hasta el momento no pudieron dar con una pista sobre lo que ocurrió. Minutos después, una de sus primas entró al domicilio diciendo: “Guadalupe no está“.

BÚSQUEDA

Tras un mes de búsqueda, la policía provincial, los agentes de la federal, los expertos en búsqueda de personas desaparecidas, los equipos de canes de varias provincias, no pudieron dar con una pista sobre lo que ocurrió. Caratulada preventivamente como “búsqueda de persona”, el sumario policial debería cerrarse hoy, si no hay un pedido de prórroga en contrario, manifestó Héctor Zabala, el abogado de Eric Lucero, quien confirmó la participación del papá de Guadalupe en la marcha convocada para esta tarde. Zabala también relató que ayer el papá de la niña fue citado a ampliar su declaración testimonial a raíz de algunos mensajes que recibió en su teléfono que podrían aportar datos para la búsqueda. “Son mensajes que envía gente de buena fe”, dijo y aclaró que el hombre “dejó el móvil para que sea peritado por la Policía”. Durante este mes, la policía realizó 251 allanamientos, tanto en San Luis como en Río Negro, Mendoza y Misiones. Se rastrillaron 600 sectores en toda la provincia y cinco diques, según la información brindada por relaciones policiales. La investigación se centrará en las pericias a 250 celulares que estaban en el barrio el día de la desaparición.

Se disparó el alerta Sofia que estableció una recompensa de 2 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, mientras que el juez Penal Nº2, Ariel Parrillis, incorporó a la investigación a los fiscales Virginia Palacios Gonella y Esteban Roche. Ninguna de las medidas dio hasta ahora resultados concretos.

La Justicia está a la espera de las imágenes satelitales y geolocalización en el barrio 544 Viviendas, donde la menor fue vista por última vez, denominada por los investigadores como “zona cero”. Zabala aseguró que la investigación se centrará en las pericias a 250 celulares que estaban en el barrio el día de la desaparición. El análisis estará a cargo de Gendarmería Nacional, y para el abogado puede “ser esclarecedor”.

Hipótesis de la red de “trata infantil”

La hipótesis de que la desaparición está vinculada a una red de “trata infantil” continúa vigente y se tomaron al menos diez medidas en esa dirección, aseguró hoy José D’Antona, abogado de la Fundación “María de los Ángeles”, que preside Susana Trimarco. D’Antona dijo que “hay muchos frentes abiertos en la investigación y nada se puede descartar”. Aclaró que “al no haber resultados en la investigación de diversas líneas” la de trata infantil “se refuerza”, por lo que es “irresponsable hablar de descartar” esa hipótesis. El letrado, quien arribará sobre el mediodía de este miércoles a la capital puntana junto a su compañera de equipo, Betina Laguna Mendoza, remarcó que “todas las medidas que se han pedido la semana pasada, han sido concedidas” y remarcó que esto hace improbable que “se deje de buscar a Guadalupe o se cierre la investigación”.

D’Antona señaló que “la Fiscal Virginia Palacio nos ha confirmado el pedido de prorroga en la investigación” y apuntó que esto hace improbable que la “investigación se cierre” y si el pedido de prorroga no se produce, “estaremos nosotros allí para pedirla”. Sobre el trabajo del equipo que encabeza indicó que “no han dejado de trabajar” desde su última visita a San Luis y que el “perfil bajo” que han mantenido hasta la fecha se debe a que “nos dedicamos a trabajar, no vivimos en los medios y somos responsables a la hora de informar”.

El 1 de julio, Susana Trimarco viajó a San Luis para visitar a la familia de Guadalupe y ofrecer el apoyo de su fundación que lleva el nombre de su hija, una víctima de trata. D’Antona especificó que “todas las medidas que se han puesto en marcha desde la semana pasada corresponden a pedidos de la fundación y aclaró que entre esos pedidos se encuentra la intervención del equipo de antropología forense, la intervención de geo radares, las imágenes satelitales, junto a una batería de medidas judiciales y técnicas, que han sido concedidas “en su totalidad por el juez Parrillis”. El letrado adelantó que entre esos pedidos se encuentra un “testimonio que creemos fundamental sea abordado por profesionales especializados y equipos multidisciplinario”.

“Que retumbe todo San Luis hasta que nos devuelvan a Guada“, es el lema de la marcha.

LA MARCHA

Los organizadores piden que quienes participen, asistan con carteles, fotos de la menor, banderas, remeras o afiches. “Que retumbe todo San Luis hasta que nos devuelvan a Guada”, es el lema. Silvia Domínguez también solicitó que la marcha convocada por organizaciones sociales y feministas, “sea pacifica pues el objetivo es reclamar datos concretos sobre Guadalupe”.

Telam