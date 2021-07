Una joven denunció haber sido abusada en una fiesta clandestina en Mocoretá, una localidad del sur de Corrientes. P.G. (sus iniciales) es una joven oriunda de la localidad de Monte Caseros que, el fin de semana, invitada por algunos amigos, se dirigió a la localidad de Mocoretá, a un galpón cercano al ingreso de la “Perla del Sur correntino” para participar de una fiesta clandestina. El encuentro transcurría tranquilamente cuando esta joven se acerca a uno de los sanitarios y, de acuerdo a lo trascendido, porque no se han conocido detalles de la denuncia, fue abordada por tres jóvenes que abusaron de ella.

Esta joven volvió a Monte Caseros y realizó la denuncia en su ciudad natal, en la dependencia correspondiente y el caso estaría en manos de la Fiscal en turno. En un hermetismo total, se conoció en redes sociales la declaración y fotos de la damnificada, quien estaría siendo tratada por profesionales de la salud para ayudarla a sobrepasar el trauma sufrido. Los autores del hecho tampoco trascendieron, aunque no se descarta que serían oriundos de la zona. Fuentes allegadas a la investigación y se esperaba que, si bien la denuncia fue hecha en Monte Caseros, no se descartan algunos allanamientos de la Comisaría de Mocoretá, el lugar donde ocurrió el supuesto delito.

