Durante el paro de colectivos, los choferes de ERSA denuncian que la empresa no cumplió y no habrá servicio este jueves. Los autoconvocados reclaman el pago del aguinaldo que debía realizarse el 30 junio. Aseguran que la medida fue inscripta el 23 de junio. Los choferes autoconvocados de ERSA confirmaron que este jueves no habrá servicio de transporte en Corrientes porque la empresa no cumplió con el pago del aguinaldo con vencimiento para este miércoles 30 de junio. La posibilidad de paro era conocida por la empresa ya que la medida quedó inscripta el 23 de junio y adelantaba una eventual suspensión del servicio para el jueves 1 de julio. La retención afectaba a las unidades a partir del primer servicio del día.

PARO UTA

La noche del jueves trascendió que un principio de acuerdo garantizaba el normal funcionamiento del servicio, sin embargo el grupo de autoconvocados manifestó que se trató de un acuerdo por parte del gremio pero que no representa a la totalidad de los choferes. Los choferes de las líneas 110 y 101, concesionadas a la empresa Turismo Miramar, llegaron a un acuerdo y prestan servicio normal este jueves. Desde los autoconvocados explicaron que se niegan a cobrar el aguinaldo en tres cuotas, y aseguran que desde Nación asignarán más subsidios para las empresas. Se trata de otro punto de conflicto entre la Unión Tranviaria Automotor, los trabajadores y ERSA.

Radio LT7