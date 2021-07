Detectaron casos positivos de Covid19 en la fiesta clandestina de Ituzaingó. El recital ilegal de Damas Gratis en Puerto Mbiguá, el polémico predio a pasos de Misiones, reunió a una multitud y la preocupación de las autoridades aumenta. Las autoridades de la vecina provincia de Misiones confirmaron que se detectaron cuatro casos positivos de coronavirus entre los participantes de la fiesta clandestina con show en vivo de Damas Gratis que se realizó el viernes en Puerto Mbiguá, el polémico predio ubicado en la localidad de Ituzaingó en la provincia de Corrientes.

La información fue detallada por el subsecretario de Logística del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Carlos Báez, en comunicación con Radio República. Según indicó el funcionario, al menos los cuatro ocupantes de uno de los vehículos que pretendían cruzar esa tarde noche hacia la provincia de Misiones tras el encuentro masivo a orillas del Río Paraná, dieron resultado positivo para Covid19. Puerto Mbiguá es un barrio cerrado emplazado en el municipio correntino cerca de El Arco, que marca el límite entre Misiones y Corrientes. Pero la Intendencia de Ituzaingó no lo tiene entre sus registros catastrales. Fue el escenario para la fiesta ilegal, con la presencia de músicos como Pablo Lezcano de Damas Gratis.

El jefe comunal de Ituzaingó, Eduardo Burna, reconoció que se enteró a través del gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, no solo de la fiesta sino de su existencia del lugar: “No tenemos registro ni sabíamos dónde estaba”, aseguró a la FM 89.3 Santa María de las Misiones. Anticipó que iniciará una investigación al respecto, para determinar responsabilidades y evitar que vuelva a suceder en un futuro cercano.

La escandalosa fiesta encendió las alarmas en Misiones en lo que respecta a la cuestión sanitaria, puesto que se llevó adelante sin respetar mínimamente lo que establecen los protocolos para frenar la pandemia. Tras conocerse la celebración de la fiesta clandestina con presencia mayoritaria de misioneros, se dispuso un amplio operativo de hisopados. “Tuvimos bastante trabajo en el Arco, mucha gente cruzó y ajustamos los controles a la tardecita noche cuando empezaron a volver”, reveló Báez, quien recomendó que “todos los que fueron a la fiesta deberían hacerse el test las próximas 24 o 48 horas para ver si no se contagiaron”.

Primeraedicion.com.ar