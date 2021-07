Los pescadores de la orilla chaqueña exigen que se levante la veda y los dejen vender sus productos. A la altura de la bajada del puente hacia el Chaco, los malloneros que viven de la pesca comercial atravesaron una canoa sobre la ruta. Cortan ambas manos y hay una gran fila de vehículos esperando para pasar. Los manifestantes hacen un corte total del acceso al Puente Belgrano este lunes 12 de julio a la altura del barrio de los Pescadores. En su mayoría son malloneros. “Queremos cinco días de pesca y que nos permitan trabajar tranquilos. No nos dejan vender pescados. Hay gente que viene desde Resistencia a comprar y les sacan los pescados. No pueden comprar y no somos libres de vender. No podemos trabajar”, se quejó uno de los manifestantes y agregó que “este barrio completo vive de la pesca”. La desesperación es el común denominador de los manifestantes, quienes aún no definen cuando levantarán el corte. “Si nos dejan pescar cinco días, levantamos”, cerró el manifestante.

Radio LT7