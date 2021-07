Comenzó la distribución de las dosis de Moderna: cuántas llegarán a Corrientes. De los 3,5 millones de vacunas recibidas tras la donación norteamericana, desde el Ministerio de Salud confirmaron que en principio se repartirán cerca de 900 mil. Este miércoles empezó la distribución de las vacunas Moderna que serán utilizadas de manera pediátrica en chicos de 12 a 17 años con comorbilidades. De las 3.500.000 de vacunas que Estados Unidos donó a la Argentina, siendo esa la más grande realizada al momento, el Ministerio de Salud confirmó que se iniciará con la distribución de 901.040 dosis que, según datos aportados por el INDEC, son los menores que hoy sufren de alguna condición entendida como riesgosa frente al Covid19.

Entre ese lote a distribuir, Corrientes recibirá 21.840 vacunas. A la provincia de Buenos Aires le corresponderán 347.760 dosis; a la Ciudad de Buenos Aires, 60.480; a Catamarca, 8.400; a Chaco, 23.520; a Chubut, 12.180; a Córdoba, 74.760; a Entre Ríos, 27.300; a Formosa, 11.760; a Jujuy, 15.120; a La Pampa, 7.140; a La Rioja, 8.400; a Mendoza, 39.480; a Misiones, 25.200; a Neuquén, 13.440; a Río Negro, 15.120; a Salta, 28.560; a San Juan, 15.540; a San Luis, 10.080; a Santa Cruz, 7.140; a Santa Fe, 70.280; a Santiago del Estero, 20.160; a Tierra del Fuego, 3.640, y a Tucumán, 33.740.

Los menores de entre 12 y 17 años que están en condiciones de recibir la vacuna son aquellos que padecen algunas de las siguientes afecciones:

– Diabetes tipo 1 o 2.

– Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

– Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

– Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

– Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxigenoterapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

– Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

– Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

-Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

– Personas con tuberculosis activa.

– Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

– Síndrome de Down.

– Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

– Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

– Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

– Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

– Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

– Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.