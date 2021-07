Camino a las elecciones del domingo 29 de agosto, los partidos políticos convocan a los fiscales que estén vacunados y alistan kits sanitarios. La reducción de personas trabajando en las escuelas, la necesidad de elementos sanitarios y la limitación de participación en los comités y bases son los desafíos que trajo la pandemia y que, sin dudas, formarán parte del folclore de la primera jornada electoral de la provincia. La pandemia del coronavirus afectó la logística que los partidos políticos preparan para las elecciones. Ahora están en la búsqueda de fiscales vacunados o por vacunarse antes de las elecciones y alistan kits sanitarios para asistirlos, mientras aguardan mayores precisiones sobre las escuelas que se sumaron, cantidad de mesas y la disposición de la gente que podrá trabajar en los colegios.

La logística y el esquema aceitado que tienen todos los partidos políticos ante cualquier elección están sufriendo modificaciones por la pandemia, y si bien no tumbó todo el esquema, amerita que se extremen los cuidados para evitar contagios de coronavirus. Los fiscales de mesa y generales, el acarreo político y el servicio público, los lugares de votación de los electores y el recuento de votos dentro de las aulas son los desafíos que deberán sortear el domingo 29 de agosto, fecha en la cual se elegirá al gobernador de la provincia. Cada proceso electoral y la jornada de los comicios implican toda una logística que pasa desapercibida, para mucha gente. Desde el pronunciamiento de los candidatos, comienza la campaña con el armado de las carteleras, y ahora con más fuerza por la situación sanitaria, las publicaciones en las redes sociales, spots, jingles y gigantografías ocupan todo el espacio. La intención es que el candidato no pase desapercibido, aunque a veces el efecto es adverso al objetivo.

Mientras se planifican agendas con reuniones, actividades y a veces hasta con inauguraciones tratando de respetar las medidas sanitarias (aunque se rompen todas las burbujas que se vienen implementando desde el inicio de la pandemia) cada partido se organiza, algunos trabajan por sección electoral y otros por circuitos. Y con sus banderitas llegan al barrio. Una de las primeras medidas anunciadas fue el incremento de la cantidad de escuelas: el número pasó de 249 que se utilizaron en el 2019 a 336, que es el número de colegios donde los 900.000 electores que aparecen en el padrón emitirán su voto. Situación que demandará que la logística sea mayor. Desde la Junta se anticipó que se solicitará que los fiscales que participen en la jornada electoral por lo menos cuenten con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y que los partidos se pongan de acuerdo por alianza para evitar que haya mucha gente en los colegios. (Pero en este tipo de elecciones, cada partido mide su fuerza y los grandes detentadores de votos no estarían dispuestos a ceder sus espacios).

Los partidos políticos son los responsables de los fiscales de mesa y los generales. Pero por fuerza política, en las escuelas también están los encargados de esas instituciones, los apoderados y la gente que asiste a estas personas. “Con el listado de escuelas de las elecciones pasadas estamos adelantando el trabajo, ya que todavía no sabemos qué colegios se van a agregar por la pandemia. Nosotros nos estamos reuniendo con los encargados de los colegios que trabajaron en las últimas elecciones”, indicó sobre la logística Fabricio Sartori de la Unión Cívica Radical. “Estamos charlando sobre las medidas vigentes, nos estamos informando y también estamos conversando con los demás partidos de la alianza sobre cómo desarrollamos el trabajo para cuidarnos entre todos”, y estimó que “la semana que viene vamos a tener algún tipo de reunión para coordinar”. En cuanto a los fiscales y al pedido de reducción de la cantidad de personas que cumplen esta tarea, dijo que “si bien la Ley autoriza que todos los partidos pueden tener sus fiscales, nosotros vamos a aportar desde nuestro espacio lo necesario para que tengamos una elección lo más cuidada posible”.

“Para cuidarnos, estamos pidiendo a todos los referentes que se encargan de juntar a los fiscales que le pidan que estén vacunados; por suerte el Gobierno provincial ya está vacunando a la gente de 18 años. Y si no están vacunados, que pidan turno para vacunarse”, explicó. Sartori aclaró que aguardan las medidas oficiales de la Junta Electoral sobre las cantidades, pero advirtió que “el número de fiscales va a depender un poco de la escuela, porque si uno puede estar en un espacio sin generar aglomeración no tendría que haber inconveniente, diferente es si no es chico el colegio o si llueve, por ejemplo”. Debe considerarse que también en este tipo de elecciones donde los partidos políticos apuntan a obtener la mayor cantidad de votos, al momento del recuento de votos se incrementa el número de fiscales generales.

FISCALES

Otro de los puntos que demanda toda una logística es la asistencia a los fiscales que están apostados en sus mesas desde el inicio y hasta el cierre de la jornada electoral. “La Junta Electoral se encarga de las autoridades de mesa, pero somos los partidos los que debemos asistir a los fiscales. Además de los útiles, el padrón y los alimentos que se entrega siempre. En esta ocasión estamos alistando los kits sanitarios, alcohol y barbijos”, comentó Sartori. “Además en las capacitaciones vamos a hacer hincapié en las recomendaciones sanitarias, por ejemplo, que no compartan el mate, porque al ser larga la jornada se da el compartir, pero en esta ocasión no podrá ser”.

“También vamos a hacer una campaña para que la gente traiga su propia Birome, y se informe sobre el lugar donde vota, que son cositas que contribuyen a cuidarnos y que es la experiencia que nosotros vimos en las elecciones de Misiones y en Jujuy”, señaló el coordinador radical.

ACARREO Y BASES

Otro de los puntos de la logística que los partidos políticos deberían rever es el acarreo de los electores, ya que hay una limitación en el traslado de remises y taxis (tres personas por coche) que son los vehículos que se suelen contratar en estas ocasiones, a diferencia de los rodados particulares. Se prevé que el transporte público nuevamente sea gratuito, pero esta vez el viaje estará condicionado por las medidas sanitarias vigentes. Hay que considerar que la pandemia, durante la jornada electoral, influye en el funcionamiento de los comités partidarios centrales y de base, ya que reúne a toda la dirigencia que está trabajando en la logística y que a su vez reciben a la dirigencia que se acerca a buscar asistencia, como así también boletas en caso de faltantes u otras situaciones.

Mientras los partidos políticos avanzan con su logística esperan reunirse con la Junta Electoral para terminar de definir estos detalles para la primera elección en Corrientes y en pandemia, donde además está en juego la gobernación de Corrientes.

