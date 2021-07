Boca Unidos recibe a Crucero con la necesidad de ganar. El Aurirrojo no gana como local desde la cuarta fecha y con el correr de las fechas el margen es cada vez más chico. La oportunidad será este sábado, ante Crucero del Norte, por la décimo quinta fecha del Torneo Federal A. ¿Debuta Julián Fernández en la zaga? La dupla lo tendría en consideración. El elenco que dirige la dupla técnica Baroni Fabro tendrá una nueva chance esta tarde para cortar la racha de cuatro partidos sin triunfos en el estadio del Complejo Leoncio Benítez. Será ante el Colectivero, último en la tabla, desde las 15:30 con arbitraje de Mauricio Martín. La transmisión a través del canal de YouTube: República Aurirroja.

La semana del plantel ribereño contó con un par de días de prácticas futbolísticas pensando en el elenco misionero. Desde el último empate en Sunchales (2-2 ante Unión) el cuerpo técnico supo que no contaría con Sebastián Luna, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por haber sido expulsado. A la baja del lateral-volante, se suma la de Maximiliano Oliva que, nuevamente, se pierde un juego por lesión (a diferencia de la primera vez con el tobillo, ahora es una molestia muscular). Carlos Arriola sigue aquejado de la rodilla y quedó al margen de la convocatoria por segundo compromiso consecutivo. En el lateral derecho, Nicolás Monje regresará tras una importante inactividad (con una larga suspensión en el medio) para reemplazar a Luna y en el otro extremo de la defensa será el turno de Alejandro Leani para suplir la ausencia de Oliva. Al parecer, en el fondo no serán los únicos cambios porque Julián Fernández, el defensor de 31 años proveniente del ascenso español, está habilitado para debutar y la dupla no vería con malos ojos que ocupe el lugar de Lazzaroni desde el vamos.

Pasando a la mitad de cancha, Ramiro Schweizer regresó al once titular que probó en el entrenamiento en lugar de Leonel Niz para formar el tridente junto a Ataliva Schweizer y Diego Sánchez Paredes, soltando a Gabriel Morales como enlace.

En la delantera, Carlos Salom le ganó la pulseada a Nicolás Peralta y se metió en el equipo probable compartiendo el espacio con Gonzalo Ríos y apostando a una especie de doble nueve.

TITULARES

De esta manera, los once para recibir al equipo de la tierra misionera serían Luis Ardente en el arco; Monje, Ariel Morales, Fernández o Lazzaroni y Leani en el fondo; Ataliva Schweizer, Diego Sánchez Paredes y Ramiro Schweizer en el medio; Morales como enganche; Salom y Ríos en el ataque. Completan la lista de citados: Christian Martínez, Fabio Godoy, Saúl Abecasis, Germán Cochis, Niz y Peralta.

Juan Pablo Riquelme

República Aurirroja