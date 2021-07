Durante el primer fin de semana del receso invernal, hubo más fiestas ilegales y demorados. Se registró un drástico aumento en la cantidad de infractores: un total de 85 personas fueron encontradas deambulando en la vía pública. Otras 92 participaron de dos eventos clandestinos. Las vacaciones de invierno llegaron a la capital correntina y, en el primer fin de semana, se registró un aumento drástico en la cantidad de personas demoradas, en comparación con los números que se venían manejando. Además, se realizaron dos fiestas ilegales, con un total de 92 asistentes. El frío no fue impedimento para los infractores y desde la medianoche del viernes hasta la madrugada de ayer, 85 fueron los demorados.

El incumplimiento a las medidas dispuestas por las autoridades provinciales y municipales en plena fase 3, que se encuentra vigente desde el 20 de mayo, no solo se limitó al aumento de la movilidad nocturna, sino también en acciones más graves, como la organización de fiestas clandestinas. Según detallaron fuentes policiales, hubo un total de 83 personas que deambulaban en plena madrugada y que no pudieron justificar su presencia en la vía pública: fueron 10 en la madrugada del viernes, tras el feriado provincial, 12 el sábado y, por último, 63 ayer.

Esta cifra supera por mucho la cantidad de personas demoradas registrada durante los fines de semana anteriores y se equipara a los valores promedio de mayo, con la disposición de la fase 3 en la ciudad. El fin de semana anterior habían registrado tan solo 32 personas que deambularon por la vía pública sin justificativo.

Dos reuniones ilegales en distintos puntos de la ciudad fueron advertidas e interrumpidas por los efectivos policiales. En la madrugada del domingo, los uniformados detectaron música fuerte y concurrencia masiva de personas en un inmueble ubicado sobre avenida Centenario 4800, aproximadamente a las 2:30. En el lugar, identificaron a los concurrentes: en total participaron 34 personas, siendo 20 hombres y 14 mujeres. El sábado, los vecinos del barrio Bañado Norte dieron aviso de otra fiesta clandestina, realizada en un domicilio de la calle Agustín Pedro Justo al 2500, donde 58 personas participaron de una fiesta, con alcohol y música fuerte. Con ambos eventos masivos e ilegales interrumpidos por la Policía en la ciudad de Corrientes, el registro de fiestas clandestinas sube a 4 en lo que va del mes de junio. El comisario César Fernández confirmó que la Policía de Corrientes continuará llevando a cabo estrictos controles para disminuir la circulación nocturna en la ciudad.

MOVILIDAD NOCTURNA

Según indicaron agentes de tránsito de la ciudad, la movilidad nocturna se sostiene hasta las 3:30 de la madrugada, aunque las disposiciones indiquen que, tras la medianoche, ya no se puede circular ni permanecer en la vía pública. Los comercios del área gastronómica, como bares y restaurantes, y también kioscos, atienden a sus clientes hasta la 1:30. Esta extensión de los horarios no es oficial, pero ya se puso a prueba durante los sábados anteriores que la selección argentina de fútbol participó de la Copa América.