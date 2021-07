Este “incentivo” ya se instrumentó en otras provincias. Una cerveza por una vacuna: llegó la campaña a la capital correntina. La idea de los chopps gratis para quienes lleven su carnet surgió de un bar de la ciudad y de una reconocida fábrica. Si bien no se indicó la prohibición de consumo de alcohol luego de la inoculación, la recomendación es suspenderlo al menos por tres días. Un bar de la ciudad de Corrientes y una compañía cervecera trajeron la campaña “Una cerveza por una vacuna”, con el propósito de incentivar la inoculación de la población. En Corrientes la campaña de vacunación avanzó en esta semana con la franja de mayores de 25 años, y a partir de hoy se espera la asignación de turnos para mayores de 18. El sector empresarial se sumó a los incentivos para personas que decidan vacunarse contra el coronavirus.

Se trata de un restó céntrico -por calle La Rioja- y una reconocida fábrica de cervezas, quienes invitaron chopps desde ayer a los clientes que se presenten con el carnet de vacunación anticovid19.

ALCOHOL Y VACUNAS

“La recomendación para todas las vacunas, no la de Covid19 sola, es que cuando uno consume alcohol en exceso y de forma crónica pierde la respuesta inmune con relación a generar anticuerpos. El consumo moderado de alcohol, habiéndose vacunado, no tiene ningún impacto en la vacunación”, explicó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en una entrevista brindada en diciembre.

El director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexander Ginzburg, indicó que “los médicos recomiendan no beber alcohol durante tres días después de cada inyección”.

INCENTIVO

“Si no te vacunaste, hacelo por vos y por todos”, consignaron desde el bar, donde la propuesta se extenderá hasta el próximo lunes. El Gobierno de Corrientes informó que a partir de este mediodía estarán disponibles los turnos de vacunación contra el coronavirus para mayores de 18 años. La propuesta también fue replicada en otras provincias de la Argentina, con el propósito de promover la vacunación Anticovid19 en la franja etaria en torno a los 30 años, ya que, a nivel nacional, se precisó que el 96% de las personas mayores de 70 años ya fueron vacunadas y el 90% del grupo de entre 50 y 70 años. La iniciativa surgió en los Estados Unidos, al principio de la campaña de inoculación.

El caso paradójico es de Ecuador, donde recibirán beneficios que van desde una cerveza hasta descuentos, para motivar la vacunación contra el Covid19, informaron este viernes autoridades del Gobierno y empresarios.

El plan, que es parte de una campaña del Gobierno, “busca motivar a la mayor cantidad de ecuatorianos para que acudan a vacunarse y le digan que sí a la vacunación”, señaló Eduardo Bonilla, secretario general de Comunicación de la Presidencia.