Se presenta ante Unión, buscando su recuperación. El equipo correntino visitará desde las 15:00 de este domingo al Bicho Verde por la decimocuarta fecha del torneo Federal A. Una vuelta, dos cambios tácticos y una duda, hay en el once titular del conjunto Aurirrojo, que viene de caer de local ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Boca Unidos jugará esta tarde en Sunchales ante Unión en búsqueda de los puntos que no puede conseguir en su casa. El partido, correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo Federal A, se jugará desde las 15:00 con arbitraje de Santiago Ascenzi.

El Aurirrojo viene de sufrir ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo la segunda derrota en su estadio, la primera del ciclo que tiene en la dirección técnica a la dupla Martín Fabro y Leonardo Baroni, por lo que necesita imperiosamente volver a sumar. Para este compromiso Boca Unidos recupera a Diego Sánchez Paredes, quien no pudo jugar el domingo anterior debido a que tuvo que cumplir la fecha de suspensión recibida por haber llegado al límite de amonestaciones. Corcho volverá a ocupar un lugar en el mediocampo, esta vez junto con Ataliva Schweizer, que de esta manera permanecerá en el equipo. La presencia de dos jugadores de contención implica una modificación táctica que la dupla técnica decidió realizar para fortalecer la recuperación, y también para no tener que sufrir tanto en el retroceso defensivo cuando el equipo pierde la pelota en ataque.

La otra variante tiene que ver con la presencia de Sebastián Luna como lateral derecho, ya que Leonel Niz seguirá en el once inicial, jugando como extremo por el sector derecho de la mitad de la cancha. Ingresarán desde el comienzo del juego el mediocampista ofensivo Gabriel Morales y el delantero Martín Peralta, buscando mejor manejo del balón y también definición, algo que le faltó claramente al equipo luego del 3-0 ante Sarmiento en Resistencia.

La duda estará en quién acompañará al tucumano Peralta en el ataque. Durante la semana, los técnicos probaron con Carlos Salom en lugar de Gonzalo Ríos, quien arrastra un problema ocular. El chaqueño, que no viene atravesando un buen momento futbolístico, forma parte de la delegación. El ingreso de Sánchez Paredes, Gaby Morales y Peralta implicará la salida del equipo de Fabio Godoy, Ramiro Schweizer y Carlos Arriola. Los dos primeros integran la delegación correntina que se encuentra en el interior santafesino, en tanto que el saladeño no viajó debido a una molestia muscular. Su rival viene de caer por 2-0 en su visita a Sportivo Las Parejas, y ocupa la última posición de la tabla junto con otros tres equipos, pero solo a cuatro puntos de Boca Unidos, que está sexto. Porque viene de una derrota de local, y solo cosechó dos puntos de los últimos 9 que disputó, el Aurirrojo necesita volver a sumar esta tarde, y si son los tres puntos mucho mejor.