El torneo de la Liga Profesional de Fútbol comenzó con el empate 1-1 de un Boca alternativo ante Unión en Santa Fe, en partido que el conjunto conducido por Miguel Ángel Russo quiso reencontrarse con la victoria tras el empate sin goles frente a Atlético Mineiro en la Bombonera, pero no pudo. Agustín Obando marcó en la primera etapa para la visita, lo empató en el complemento el ingresado Fernando Márquez.

En el arranque, el visitante dominó el trámite y el arquero Sebastián Moyano le tapó un remate a Alan Varela. Con el capitán Javier García en el arco y un plantel repleto de pibes -entre ellos el debut absoluto en Primera del defensor Valentín Barco, de apenas 16 años-, el Boca muletto que Russo plantó en Santa Fe empezó victorioso desde los 9 minutos de juego, luego de una gran acción de Obando por el flanco izquierdo que coronó con un disparo de zurda que venció la estirada de Moyano.

En busca de empatarlo, el Tatengue pasó a dominar el juego poco antes de la media hora, aunque le faltaba profundidad. Dentro de un trámite ordinario y plagado de pierna fuerte -en 45 minutos el árbitro Lamolina repartió cinco amarillas, cuatro de ellas a jugadores locales-, Cañete logró meterse dentro del área superando al peruano Zambrano, pero su débil remate pudo ser controlado por García, quien enseguida y de manera brillante le ahogó el grito a Cordero, que había cabeceado tras un gran centro de Vera.

En el complemento, Unión volvía a la carga para empardarlo. Pero Boca estuvo cerca del segundo tras un mal rechazo con los puños de Moyano luego de un córner, que aprovechó con un tiro de cucharita el zaguero Lisandro López que se fue apenas afuera.

En la réplica, un tiro libre por derecha fue conectado de cabeza por Corvalán y rechazado por Javi García cuando acechaba Juan García. Enseguida, el capitán xeneize (en su tercer partido desde su retorno al club de la Ribera como titular) sacó abajo una media vuelta de Cordero. Con el dueño de casa como dominador, Boca comenzaba a padecer el partido, porque sus dos número 9, Orsini y Vázquez, quedaban totalmente desconectados en ofensiva y no les llegaba la pelota para lastimar la valla santafesina. El primero salió reemplazado por Pavón, quien podría pasar al Olympique de Marsella que conduce Jorge Sampaoli. El ingresado Gastón González, con un cabezazo de arremetida, pudo estampar la igualdad, que finalmente llegó tras un centro del ingresado Machuca para la cabeza del también ingresado Márquez que dejó estático a García.

Boca empezó ganando, pero se replegó demasiado, se lo empataron y cerca del final casi lo pierde, por lo que la sacó barata. Unión arrancó en desventaja y por poco no se quedó con el premio mayor.