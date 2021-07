En la ciudad de Corrientes, evalúan blindar la costanera ante los posibles festejos tras el partido Argentina-Brasil. El encuentro podría dejar a la selección nacional como campeona de la Copa América, tras 28 años de no ostentar el título. Las autoridades están preocupadas que haya aglomeración de gente en espacios públicos. Ante la posibilidad que la selección argentina de fútbol se corone campeona de la Copa América, las autoridades municipales evalúan realizar un blindaje en la costanera de la capital correntina para evitar los festejos de los hinchas. La avenida costanera General San Martín es el escenario habitualmente elegido por los simpatizantes de diversos equipos del fútbol nacional para realizar “caravanas”, con banderas, cánticos, autos, motos y gente a pie.

La costanera constituye un posible escenario de festejo, y no sería extraño que, en caso de que Argentina vuelva a consagrarse campeona de la Copa América tras 28 años de quedarse en el camino, los correntinos celebren masivamente, ignorando e incumpliendo las restricciones establecidas por las autoridades para evitar el aumento de contagios de coronavirus.

El jefe de la Metropolitana de la Policía de Corrientes indicó que las medidas siguen siendo analizadas por el Ministerio de Seguridad y las fuerzas se encuentran a la espera de las definiciones. Este tipo de acciones se realizan de forma habitual en las fechas festivas de fin de año. El tradicional mega operativo tiene la finalidad de evitar el tránsito vehicular y el ingreso de personas con bebidas alcohólicas a determinados espacios públicos, pero tras la pandemia también se busca impedir aglomeración de personas.

LÓPEZ DESIMONI

El titular del Ministerio de Seguridad, Juan José López Desimoni, adelantó en medios radiales que los controles serán estrictos en toda la provincia, una vez terminado el encuentro deportivo que enfrentará a las selecciones de Brasil y Argentina por el primer puesto en la Copa América. Recordó que “las reglas no se alteran por un partido” y que las restricciones serán las mismas de siempre. El horario permitido para circular es hasta la medianoche y, tras ese momento, los ciudadanos que se encuentren en la vía pública y no puedan justificar su presencia serán llevados a la Escuela de Policía. “La policía actuará con mucha tranquilidad haciendo cumplir la ley”, advirtió el ministro, e hizo hincapié que las reuniones sociales o fiestas en casas particulares están prohibidas.

Desimoni adelantó que tanto el ministerio como la Policía permanecerán atentos a las denuncias de los vecinos, que podrán ser realizadas a través del sistema de emergencia 911. “Por más que quisiéramos festejar un triunfo, no lo podemos hacer”, finalizó.

BARES Y RESTAURANTES

Pese a estas advertencias, el encuentro deportivo de la semana pasada sentó un precedente con el que los bares esperan volver a contar: el sábado 3, con el desarrollo del partido de la selección argentina contra la ecuatoriana, los establecimientos funcionaron hasta las 2:00. Todos los comercios que permanecieron hasta esa hora coincidieron que obtuvieron el permiso de la comuna. Sin embargo, ninguno de los funcionarios consultados corroboró o negó esta afirmación. Teniendo en cuenta este precedente, varios locales comerciales han indicado a sus clientes que hoy permanecerán abiertos hasta después de la medianoche, pero sin publicitar esta extensión de forma abierta.

El Litoral